[Gewinnspiel] Osterwoche 2025 – NZXT

Auch zu Ostern haben wir wieder eine Reihe an Verlosungen für euch organisiert. Zum Ostermontag starten wir in unsere Osterwoche 2025 mit einem Peripherie-Bundle von NZXT, der Gaming-Tastatur Function Elite MiniTKL und der Gaming-Maus Lift Elite Wireless.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „NZXT„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Function Elite MiniTKL:

Kompakte Tastaturen erfreuen sich in der Gaming-Welt immer größerer Beliebtheit, und so verzichtet auch die NZXT Function Elite MiniTKL auf den Num-Block und auch der Bereich der Pfeil-Tasten rückt näher zusammen. Somit fehlt lediglich der Num-Block, der ansonsten eher im beruflichen Umfeld benötigt wird. Auch auf dedizierte Multimedia-Tasten wird verzichtet, diese finden sich als Doppelbelegung (nutzbar mit der FN-Taste) in der oberen Tastaturzeile. Wichtigstes Feature der Tastatur sind aber die neuen NZXT Magnetic Switches. Diese basieren auf dem Prinzip des Halleffekts. Statt einer mechanischen Auslösung wird hier die genaue Position über elektromagnetische Induktion erfasst. Dadurch wird es möglich, den Auslösepunkt jeder einzelnen Taste an die individuellen Vorlieben anzupassen. Für eine gleichmäßige Bewegung besitzen die Switches eine beidseitige Führung und besonders die langen Tasten besitzen zusätzliche Stabilisatoren. Um das Klickgeräusch zu dämpfen, kommt zum einen ein schalldämmender Schaum und eine beidseitige Gummierung zum Einsatz. Natürlich verfügt die Tastatur auch über eine integrierte ARGB-Beleuchtung. Hier kommen 45 LEDs für einen Ring um die Tasten und jeweils eine LED pro Switch zum Einsatz. Die individuelle Konfiguration der Tastatur erfolgt über NZXT CAM.

Typ Mechanische Tastatur Formal MiniTKL Switches NZXT Magnetic Switches mit 40 Auslösepunkten Charakteristik Linear mit 30 g Hot-Swappable Ja, nur für Ersatz mit NZXT Magnetic Switches Pre-Lubricated Ja Lebensdauer 150 Millionen Klicks Keycaps Double-Shot PBT Beleuchtung anpassbare ARGB-Beleuchtung Tastenanzahl 87 Features Makros, Anti-Ghosting, N-Key Rollover, On-Board-Profile Software-Features Rapid Trigger, Snap Overrides, Dual Actions Polling-Rate bis zu 8.000 Hz Anschlusskabel 2 m, abnehmbar Ergonomie 3-fache Höhenverstellung Abmessungen 348,42 mm x 132,8 mm x 37,8 mm Gewicht 1.091 g

Die Life Elite Wireless:

Die NZXT Lift Elite Wireless zählt zu den besonders leichten, kabellosen Gaming-Mäusen. Mit dem PAW3395-Sensor mit 26K DPI Auflösung, bis zu 4K/8K Hz Polling-Rate, optischen Switches und einem Gewicht unterhalb von 60 Gramm bietet sie eine ganze Bandbreite an hochwertige Features. Die kabellose Anbindung basiert auf einer Dual-Chip-Architektur und hat besonders geringe Latenzen. Die optischen Switches der Tasten besitzen eine besonders geringe Latenz und eine hohe Lebensdauer. Eine seitliche Gummierung ergänzt die symmetrische Form der Maus und sorgt für einen guten Halt. Durch den Verzicht auf eine ARGB-Beleuchtung wird eine lange Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden möglich.

Form Symmetrisch (Rechtshänder) Größe Medium Anbindung 2,4 GHz Wireless, USB 2.0 Gleitfüße PTFE Sensor PixArt PAW3395 (maximal 26.000 DPI) Max. Beschleunigung 50 G Max. Geschwindigkeit 650 IPS Schalter Haupttasten: TTC Optical 60 gF

Scrollrad: Huano Black Shell White Dot 60 gF

Seitentasten: Huano Black Shell White Dot 70 gF Lebensdauer Tasten 100 Millionen Klicks Polling-Rate kabelgebunden bis zu 8.000 Hz

kabellos bis zu 4.000 Hz Akkulaufzeit 70 Stunden Gleitfüße 100 % PTFE Abmessungen (LWH) 118,8 mm x 60,8 mm x 38,3 mm Gewicht 57 g

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 04.05.2025 an allen Gewinnspielen unserer Osterwoche teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.05.2025, 23:59 Uhr