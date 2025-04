[Gewinnspiel] Osterwoche 2025 – Nintendo

Die Osterferien sind so gut wie vorbei und der Alltag kehrt zurück. Damit ihr auch gut aus dem Bett kommt, verlosen wir heute in unserer Osterwoche 2025 den kultigen Nintendo Sound Clock: Alarmo. Eine weitere Gewinnchance findet ihr im Laufe des Tages auch auf unserem TikTik-Account.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Nintendo„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Erlebe das Aufwachen wie nie zuvor mit dem Nintendo Sound Clock: Alarmo. Dieser innovative Wecker bringt die Magie deiner Lieblingsspiele direkt in dein Schlafzimmer. Mit 35 verschiedenen Weckrufen aus beliebten Nintendo-Spielen wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Pikmin 4 wird jeder Morgen zu einem Abenteuer.

Hauptmerkmale:

Bewegungssensoren: Alarmo reagiert auf deine Bewegungen und passt die Klänge entsprechend an.

Alarmo reagiert auf deine Bewegungen und passt die Klänge entsprechend an. Personalisierte Weckrufe: Wähle aus einer Vielzahl von Melodien und Szenen, die perfekt zu deinem Stil passen.

Wähle aus einer Vielzahl von Melodien und Szenen, die perfekt zu deinem Stil passen. Statistik-Tracking: Behalte deine Schlafaktivität im Blick und optimiere deine Morgenroutine.

Behalte deine Schlafaktivität im Blick und optimiere deine Morgenroutine. Zusätzliche Inhalte: Verbinde Alarmo mit deinem Nintendo-Account, um exklusive Updates wie neue Weckruf-Themen zu erhalten.

Mit seinem charmanten Nintendo-Design und der hochwertigen Verarbeitung ist der Alarmo nicht nur ein Wecker, sondern ein treuer Begleiter, der dir den Tag versüßt. Perfekt für Fans und alle, die das Aufstehen ein bisschen magischer gestalten möchten!

Weitere Details findet ihr in unserem Test.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 04.05.2025 an allen Gewinnspielen unserer Osterwoche 2025 teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.05.2025, 23:59 Uhr