[Gewinnspiel] Osterwoche 2025 – Kutami – Cities of Sigmar

Auch heute gibt es nochmal etwas für das oft vernachlässigte Offline-Gaming. Gemeinsam mit Kutami schicken wir in unserer Osterwoche 2025 auch wieder jemanden ins Universum von Warhammer Age of Sigmar. Im Wert von 190 € UVP erhält der oder die Glückliche die Cities of Sigmar: Streitmacht des Gründungsvorstoßes.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Kutami„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Wage dich in die ungebändigte Wildnis, mit der Cities of Sigmar Streitmacht des Gründungsvorstoßes, einer kühnen Expedition, die darauf abzielt, während des Zeitalters des Chaos verlorene Territorien zurückzuerobern. Bewaffnet nur mit ihrer unerschütterlichen Willen, frommem Glauben an Sigmar und einem Arsenal an Schwarzpulverwaffen, sind diese tapferen Seelen entschlossen, die Herrschaft des Gotteskönigs über die sterblichen Reiche wiederherzustellen.

An der Spitze dieser heldenhaften Suche steht ein strenger Freeguild Marshal und ihr Relic Envoy, beides Figuren inspirierender Führung und taktischer Klugheit. Unter ihrem Kommando steht das Freeguild Command Corps, das die Schlachtpläne orchestriert und die Vorhut in feindliche Gebiete führt.

Im Kern der Streitmacht befinden sich 10 Freeguild Fusiliers, Scharfschützen ausgerüstet mit Schwarzpulvergewehren, bereit, tödliche Salven abzufeuern. Ihnen zur Seite steht die gewaltige Ironweld Great Cannon, ein Artilleriestück, das verheerende Schläge gegen feindliche Formationen ausführt. Der Fusil-Major, montiert auf einem beeindruckenden Ogor Warhulk, bietet eine mobile Plattform für vernichtendes Feuer, unterstützt die Truppen und durchbricht feindliche Linien mit seiner schieren Feuerkraft.

Neben diesen Einheiten stürmen fünf Freeguild Cavaliers, schnell bewegende Kavallerie bereit, jegliche Feinde zu verfolgen, die sich zurückziehen wagen. Ihre schnellen Schläge und taktischen Manöver stellen sicher, dass kein Feind der Gerechtigkeit Sigmars entkommen kann.

Inhalt der Box:

1 Freeguild Marshal

1 Relic Envoy

Freeguild Command Corps

10 Freeguild Fusiliers

1 Ironweld Great Cannon

1 Fusil-Major auf Ogor Warhulk

5 Freeguild Cavaliers

Die Streitmacht des Gründungsvorstoßes der Cities of Sigmar ist die perfekte Ergänzung für Spieler, die ihre Armeen erweitern oder eine neue Streitmacht innerhalb der Cities of Sigmar beginnen möchten. Mit einer Mischung aus Führung, Feuerkraft und Kavallerie ist diese Streitmacht bereit, jede Herausforderung auf der Suche nach der Erweiterung der Grenzen der Domäne des Gotteskönigs anzunehmen. Rüste deine Kräfte, denn der Marsch in die Wildnis beginnt, und das Banner Sigmars wird hoch über den zurückeroberten Ländern wehen.

Die Miniaturen werden unaufgebaut und unbemalt geliefert.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 04.05.2025 an allen Gewinnspielen unserer Osterwoche 2025 teilnehmen!

Teilnahmeschluss ist der 04.05.2025, 23:59 Uhr