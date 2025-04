[Gewinnspiel] Osterwoche 2025 – EDIFIER

EDIFIER bietet eine große Bandbreite an Lautsprechern und Kopfhörern, unter anderem auch eine Gaming-Reihe. In einer Review hatten wir uns diese genauer angesehen (zum Test) und verlosen nun im Rahmen unserer Osterwoche 2025 ein neues Set an einen von euch.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „EDIFIER„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Damit sich die EDIFIER GX05 auch als Gaming-In-Ears qualifizieren können, bieten sie dank 2,4-GHz-Modus eine besonders niedrige Latenz von 15 ms. Durch die Kombination mit Bluetooth 5.3 verfügen sie über eine Dual-Mode-Verbindung und können so gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden sein. So kann man während des Gamings auch einen Anruf annehmen. Zusätzlich ergibt sich so eine besonders flexible Anbindungsmöglichkeit, egal ob Smartphone, PC, Switch, iPad, PlayStation, VR-Brillen usw. Dank LHDC5.0 HD Dekodierung mit 96 kHz/24 bit und des Hi-Res Wireless Zertifikats ist eine hohe Audioqualität sichergestellt. Eine Titan-Beschichtung der Membran stellt zudem einen großen Frequenzbereich sicher. Zudem verfügt der In-Ear-Kopfhörer über einen speziellen Ortungsmodus, um Gegner leichter ausmachen zu können.

Masse Kopfhörer (einzeln): 4,9 g Masse gesamt: 107,6 g Laufzeit Kopfhörer 2,4 GHz: 4 h Laufzeit Kopfhörer Bluetooth: 4,5 h Treiber: 10 mm Dynamic Driver Frequenzbereich: 20 Hz – 40 kHz Audio Coding: SBC, LHDC5.0 Bluetooth Standard: Bluetooth 5.3 Bluetooth Protokoll: A2DP, SVRCP, HFP, HSF

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 04.05.2025 an allen Gewinnspielen unserer Osterwoche 2025 teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 04.05.2025, 23:59 Uhr