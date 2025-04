Elden Ring: Nightreign – Das Schattenarchiv

Elden Ring: Nightreign steht kurz vor dem Release – ein eigenständiges Koop-Action-RPG von FromSoftware, das euch in die düstere Welt von Elden Ring zurückführt. Das neue Kapitel führt uns demnächst nach Limveld, ein Reich am Rande des Verfalls.

Hier beginnt ein Wettlauf gegen die Nacht: Spieler wählen aus acht einzigartigen Nightfarers – verfluchte Krieger, vergessene Zauberinnen, uralte Eidträger – und stellen sich prozedural geformten Prüfungen, die sich über drei schicksalhafte Ingame-Tage erstrecken. Mit jedem neuen Sonnenuntergang wächst die Herausforderung in dem Maße, wie die Landschaft sich verkleinert – nur die Teams, die schnell, klug und brutal agieren, werden das Morgengrauen noch erleben.

FromSoftware hat bereits erste Geheimnisse gelüftet: Mittlerweile wurde mit Raider ein neuer, sechster spielbarer Charakter vorgestellt – ein flammengetauchter Berserker mit vertikaler Kampfdynamik. Doch vor dem Release schlummern in den Tiefen von Limveld noch einige Geheimnisse – neue Bosse, Fragmente der Elden Ring Lore, vielleicht sogar noch weitere ikonische Rückkehrer aus der Ära der alten Spiele.

Game2Gether präsentiert euch in diesem Dossier den aktuellen Stand: alle spielbaren Charaktere, bestätigte Gegner und Bosse sowie Hintergrundwissen zur Lore.

Elden Ring Nightreign: Die Nightfarers – Spielbare Charaktere

Die Nightfarers – Überlebende, Gezeichnete, Erweckte. Jeder von ihnen trägt eine andere Narbe der Vergangenheit, eine andere Waffe gegen die Finsternis. Von den acht angekündigten Kriegern wurden bislang sechs offenbart – und jeder Einzelne erzählt eine eigene tragische Geschichte, lebendige Mythen im Kampf gegen das Vergehen der Welt.​

Guardian – Das Bollwerk gegen die Nacht

Der Guardian ist mehr als ein Ritter – er ist eine lebende Bastion. Mit seiner Fähigkeit Steel Guard errichtet er sein schützendes Bollwerk, und mit Wings of Salvation beschwört er heilenden Wind, der seinen Gefährten Schutz in der Not gewährt. Schwer gepanzert, unbeirrbar, eine Verkörperung des letzten Widerstands gegen das Chaos.

Duchess – Die Dornenmaske

Die Duchess ist ein agiler Charakter, sie bewegt sich wie eine tödliche Tänzerin. Mit Restage wiederholt sie den Schmerz, den man ihr zufügte – nicht als Klage, sondern als Waffe. Ihre ultimative Fähigkeit Finale beendet nicht nur Kämpfe – sie stilisiert sie. Illusion, Tarnung und eiskalte Berechnung verschmelzen zur Perfektion des Todes.

Recluse – Die magische Einsiedlerin

Die Recluse ist keine gewöhnliche Zauberin. Sie ist eine Medium des Verderbten. Mit Magic Cocktail entfesselt sie instabile Energiemischungen, während Soulblood Song das Echo verlorener Seelen zu einer Hymne des Schmerzes erhebt. Ihre Hexerei ist wild aber präzise – eine Figur, die für Neulinge des Games herausfordernd zu spielen sein wird.

Wylder – Der naturgebundene Kämpfer

Wylder kämpft nicht – er jagt. Mit dem Claw Shot stürzt er sich aus den Schatten auf seine Feinde, reißt sie zu Boden, bevor sie überhaupt nur erahnen können, was auf sie zukommt. Onslaught Stake lässt Pfähle aus Erde und Zorn emporbrechen. Naturmagie, Wildheit und instinktive Gewalt vereinen sich in ihm zu einem Wesen, das mit aller Macht die Verderbnis bekämpft.

Ironeye – Präzision in Reinform

Ironeye ist Präzision in Reinform. Eine analytische Kämpferin, sie beobachtet – und schlägt zu, wenn jede Variable berechnet ist. Ihre Fähigkeit, Felsensäulen zu beschwören, macht sie zur Architektin des Schlachtfelds. Von erhöhter Position wählt sie mit tödlicher Ruhe ihre Opfer aus. Keine Geste zu viel. Kein Schuss verfehlt.

Raider – Berserker und Nekromant

Raider ist der Archetyp des Berserkers: brutal, unaufhaltsam, kompromisslos. Er schwingt eine massive doppelseitige Axt, als sei sie aus reinem Zorn geschmiedet. Doch mehr noch – mit seiner Fähigkeit, Pfeiler aus Stein aus dem Boden zu reißen, verändert er die Geometrie des Gefechts. Ob Sprungangriffe aus der Höhe oder taktische Trennung der Gegner – Raider spielt vertikal, schnell und mit unbändigem Willen. Er ist der Sturm, den niemand kommen sieht.

Elden Ring Nightreign: Ikonische Bosse – Schatten der Vergangenheit, neu entfesselt

In den tiefen Schluchten und verdorbenen Himmeln von Limveld erheben sich nicht nur neue Albträume, sondern auch alte Legenden – vergessene Titanen, deren Namen einst Schrecken in ganz anderen Welten bedeuteten. Elden Ring: Nightreign greift tief in die dunklen Archive von FromSoftware und lässt einige der ikonischsten Bosse zurückkehren – neu interpretiert, neu gefürchtet – und neu besiegbar? Vielleicht.

Im Interview ließ Junya Ishizaki, Lead Producer bei FromSoftware, durchblicken: Diese Rückkehr ist kein Zufall. Sie ist eine Hommage. Ein Prüfstein für alte Veteranen – und ein Vermächtnis für neue Krieger.

Zu den bestätigten Bossen gehören unter anderem:​

Der Namenlose König

Ein mächtiger Krieger einst als Geheimnis tief in Dark Souls III verborgen, kehrt der Namenlose König in Elden Ring: Nightreign zurück – auf einer Windspirale aus Zorn und göttlicher Enttäuschung. Sein Donnerross schreit wie die Himmel über Limveld selbst. Doch diesmal ist seine Arena offener, seine Taktiken variabler – und sein Zorn unberechenbar.

Tausendfüßler-Dämon

Ein grotesker Gegner, der in Dark Souls sein Unwesen trieb. Widerwärtig, grotesk und körperlich instabil: Der Tausendfüßler-Dämon aus dem ersten Dark Souls hat in Elden Ring: Nightreign eine neue Form angenommen – größer, schneller, organischer. Seine Gliedmaßen wachsen, wuchern und verschmelzen mit der Umgebung. Ein Albtraum, der nicht stirbt, sondern sich häutet.​

Freja, des Herzogs Liebling

In Dark Souls II einst Bewacherin uralter Sünden, nun ein kreischendes Echo unter Limvelds Erdschichten: Freja, die monströse Spinne mit doppeltem Maul und unersättlichem Hunger. Ihre Rückkehr bringt alte Schrecken zurück und wer sie unterschätzt, wird von ihren Kindern gefressen, bevor er ihre Augen zählen kann.

Drakonischer Baumsentinel

Ein mächtiger Ritter auf einem gepanzerten Pferd, der mit Blitzangriffen und massiven Hieben kämpft. Seine Rückkehr bringt neue Taktiken und erhöhte Schwierigkeit. ​

Fliegender Drache Agheel

Ein bekannter Drache aus dem ursprünglichen Elden Ring, der mit Feuerangriffen und Flugmanövern beeindruckt. In Nightreign erscheint er als Weltboss mit neuen Herausforderungen.

Gladius – Bestie der Nacht

Gladius – auch bekannt als Tricephalos – ist keine Bestie, sondern ein Trio aus Zähnen, Klauen und uraltem Zorn. Drei Wölfe, die eins sind. Und doch jeder ein eigenes Verderben bringen. Feuer, Eis, Schatten – wer sich ihm stellt, kämpft drei Schlachten gleichzeitig.

Neben diesen nennenswerten Rückkehrern sind noch einige weitere Bosse und Gegner bestätigt, die auf der Elden Ring Wiki-Seite aufgelistet wurden.

Zur Lore: Ein Reich im Schatten des Verfalls

Das neue Areal mit dem Namen Limveld wird als der vergessene Winkel der Welt präsentiert, eine Ausbuchtung der Realität, geboren aus dem, was einst in den Zwischenlanden verloren ging. In Elden Ring: Nightreign bildet dieses dunkle Refugium das Zentrum eines dreitägigen Kreislaufs – ein immer enger werdender Ring aus Prüfungen, in dem ihr gegen die Nacht selbst antreten müsst – dem sogenannten Nightlord.

Der Nightlord – Der Schatten, den niemand benennt

Die Hintergrundgeschichte von Elden Ring: Nightreign manifestiert sich in einer einzigen Silhouette: dem Nightlord. Noch wissen wir wenig über ihn. Nur, dass er am Ende der letzten Nacht steht – und dass er nur erscheinen wird, wenn wir lange genug überleben, um ihn zu rufen. Oder zu finden. Oder zu verdienen. Limveld scheint ihm untertan zu sein, nicht aus Macht, sondern aus Resignation. Die Welt dort ist nicht tot – sie wartet. Auf ein Ende.

Zwischen den Flüstersteinen und ruinösen Bäumen Limvelds finden sich Artefakte, Fragmente und Stimmen – Hinweise auf das, was zwischen den Zeitaltern geschah. Ist Nightreign ein Parallelstrang der Zwischenlande? Ein Echo? Eine Prophetie? Die Lore bleibt bewusst kryptisch – ganz im Stile von FromSoftware.

Release und weitere Informationen

Release: 30. Mai 2025

Plattformen: PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Steam)

Genre: Action-RPG mit Roguelike und Battle-Royale-Elementen

Modi: 3-Spieler-Koop

Vorbestellung: Standard, Collector’s und Deluxe-Edition sind vorbestellbar

Crossplay: Kein Crossplay vorgesehen