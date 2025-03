Wargaming kündigt Early Access für Steel Hunters an

Steel Hunters, das neue Original-IP von Wargaming, wird am 2. April offiziell in den Early Access starten. Der neue Free-to-Play-Mech-Hero-Shooter verbindet auf einzigartige Weise Battle Royale- und Extraction-Mechaniken miteinander.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Early-Access-Phase wird nach der Philosophie „Player first“ ablaufen, sodass die Community Gelegenheit erhält, das Spiel durch ihr Feedback bis zur Veröffentlichung aktiv mitzugestalten. Weitere Einblicke in das Vorgehen wird das Entwicklerteam zum Start des Early Access geben.

In Steel Hunters steuern die Spielenden furchterregende mechanische Giganten, die Hunter, durch eine packende Spielwelt. Hier warten actiongeladene Kämpfe, in denen man verschiedene Ziele verfolgen kann, um Ausrüstung und Erfahrung zu erhalten. Die einzelnen Hunter haben unterschiedliche Spielstile und Fortschrittssysteme mit einzigartigen Fähigkeiten. So wird eine Vielzahl von Strategien und Taktiken möglich, mit denen man die Gegner auf dem Weg zum finalen Showdown am Extraktionspunkt bezwingt.

1 von 6

Steel Hunters ist in einer futuristischen Welt angesiedelt und handelt von dem Überlebenskampf der Menschheit nach einem katastrophalen Ereignis. Die Hunter wurden erschaffen, um die seltene außerirdische Ressource Starfall zu sichern. Verschiedene Konzerne und Fraktionen eifern dabei um die Vorherrschaft und haben die Hunter zu furchterregenden Kampfmaschinen weiterentwickelt. Auf der grünen, aber verlassenen Erde tragen sie nun den Kampf um die knappe Ressource aus.

Das Spiel wird über Steam und über das Wargaming Game Center verfügbar sein.