The Last of Us Part 3: War es das wirklich?

Seit Jahren spekulieren Fans über eine mögliche Fortsetzung von The Last of Us. Doch nun hat Neil Druckmann, Kopf hinter der Erfolgsreihe, mit einer überraschenden Aussage für Ernüchterung gesorgt. In einem aktuellen Interview mit dem Variety Magazine ließ er offen, ob jemals ein dritter Teil erscheinen wird.

Ein drittel Teil ist keine sichere Sache

In der Vergangenheit gab es bereits Gerüchte über die Entwicklung eines dritten Teils, doch laut Druckmann sollte man sich nicht zu sicher sein. Wörtlich sagte er: „Ich würde nur sagen: Wettet nicht darauf, dass es noch mehr von The Last of Us gibt. Das könnte es gewesen sein.“ Diese Aussage dämpft die Hoffnungen vieler Fans, die auf eine weitere Fortsetzung gehofft hatten.

Naughty Dog setzt Fokus auf neue IP

Stattdessen scheint sich Naughty Dog aktuell auf ein völlig neues Projekt zu konzentrieren: Intergalactic: The Heretic Prophet. Das Sci-Fi-Abenteuer wurde bei den Game Awards 2024 enthüllt und stellt die Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun in den Mittelpunkt, die auf dem geheimnisvollen Planeten Sempiria strandet. Mit dieser neuen IP wagt das Studio einen mutigen Schritt weg von den bekannten Serien.

Hoffnung für Fans: Die HBO-Serie geht weiter

Während die Zukunft der Spielereihe ungewiss bleibt, gibt es dennoch gute Nachrichten für Fans: Die zweite Staffel der gleichnamigen HBO-Serie startet im April und wird die Geschichte des zweiten Spiels adaptieren. Die erste Staffel war ein riesiger Erfolg und ließ die Fangemeinde weiter wachsen.

Fazit: War es das wirklich?

Obwohl Neil Druckmann keine endgültige Absage für The Last of Us Part 3 erteilt hat, scheint Naughty Dog aktuell andere Prioritäten zu setzen. Sollte das Studio jedoch in Zukunft zur gefeierten Endzeit-Saga zurückkehren, wird es wohl erst nach Abschluss ihres neuen Projekts geschehen. Bis dahin müssen sich Fans mit der HBO-Serie und den bisherigen Spielen begnügen.

