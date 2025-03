Split Fiction Film ist in Arbeit

Das kürzlich veröffentlichte Koop-Spiel Split Fiction von Hazelight Studios, bekannt für Hits wie It Takes Two, sorgt nicht nur in der Gaming-Welt für Furore, sondern zieht bereits die Aufmerksamkeit der Filmindustrie auf sich. Nur wenige Wochen nach dem Release am 6. März 2025 hat das Spiel sowohl Kritiker als auch Spieler begeistert und über zwei Millionen Exemplare in der ersten Woche verkauft. Nun steht eine Filmadaption in den Startlöchern, und Hollywood-Studios liefern sich einen Bieterkrieg um die Rechte.

Die Handlung von Split Fiction

Im Zentrum des Spiels stehen die beiden Hauptfiguren Mio Hudson und Zoe Foster, zwei Autoren: Mio schreibt Science-Fiction, während Zoe fantasievolle Geschichten bevorzugt. Beide werden von einem Verlag eingeladen, ein experimentelles Simulationsgerät zu testen, das es ermöglicht, ihre Geschichten als Realität zu erleben. Doch ein Unfall führt dazu, dass sie in ihren eigenen fiktionalen Welten gefangen sind, die durch einen Glitch miteinander verschmelzen. Um zu entkommen, müssen sie zusammenarbeiten und sich sowohl ihren eigenen Traumata als auch den Herausforderungen ihrer imaginären Welten stellen. Das Spiel kombiniert Elemente aus Science-Fiction und Fantasy und bietet eine emotionale Geschichte über Freundschaft, Kreativität und persönliche Entwicklung. Spieler erleben das Abenteuer im Split-Screen-Modus, was die Zusammenarbeit zwischen den beiden Figuren und den Spielern selbst betont.

Der Weg zur Filmadaption

Die Filmrechte an Split Fiction haben großes Interesse geweckt. Laut Berichten von der Game Developers Conference (GDC) in San Francisco arbeitet das Medienunternehmen Story Kitchen an der Umsetzung des Projekts. Story Kitchen arbeitete bereits 2022 mit Hazelight zusammen, um die Filmrechte für das letzte Koop-Abenteuer des Studios, It Takes Two, zu verkaufen. Amazon entwickelt derzeit den Film, dessen Veröffentlichungstermin noch nicht feststeht. Produziert wird It Takes Two von Dwayne „The Rock“ Johnson und seiner Firma Seven Bucks. Noch ist unklar, ob der Film als Live-Action oder animierte Produktion umgesetzt wird. Ebenso gibt es noch keine Informationen zum Veröffentlichungstermin oder zur Besetzung.

Herausforderungen bei der Adaption

Die Verfilmung eines interaktiven Mediums wie eines Videospiels birgt immer Herausforderungen. Ein großer Teil des Reizes von Split Fiction liegt in seiner kooperativen Natur und den spielerischen Elementen, die schwer auf die Leinwand zu übertragen sind. Dennoch bietet die Mischung aus emotionaler Tiefe und actiongeladenen Szenarien eine solide Grundlage für einen spannenden Film.