Silent Hill Transmission – News zu Silent Hill f?

Silent Hill ruft – und zwar sehr laut! Konami hat für den 13.03.2025 um 23:00 Uhr eine Silent Hill Transmission angekündigt, die live gestreamt wird. Fans der legendären Horror-Reihe haben Grund zur Hoffnung: In diesem Showcase wird es hoffentlich neue Informationen zum lange angekündigten Silent Hill f geben.

Silent Hill Transmission: Das Grauen kehrt zurück

Die Silent Hill-Reihe gilt seit Jahrzehnten als ruhelose Legende des Horror-Genres – eine Serie, die seit jeher für subtile Albträume und psychologischen Terror steht. Und nach dem vielversprechenden Remake von Silent Hill 2 scheint Konami wieder mehr Leben in die tödliche Welt der verfluchten Stadt zu bringen. Die Transmission könnte weitere Ergänzungen für das Franchise vorstellen, das wieder verstärkt in den Fokus der Games-Landschaft rückt.

Ein Nebel aus Geheimnissen

Mit besonderer Spannung wird die Präsentation von Silent Hill f, einem Spiel, das bereits vor fast anderthalb Jahren angekündigt wurde, erwartet. Bislang hat diese Ankündigung jedoch mehr Fragen als Antworten hinterlassen. Mit Silent Hill f scheinen die Entwickler etwas Besonderes vorzubereiten, indem sie damit eine neue Richtung einschlagen: Das Spiel spielt im Japan der 1960er Jahre – eine Abkehr von den gewohnten amerikanischen Schauplätzen der Serie. Doch weder zur Story noch zum Gameplay gibt es bislang gesicherte Informationen. Wird das Geheimnis um das mysteriöse „f“ endlich gelüftet?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nur der bislang veröffentlichte Teaser gibt fragmentarische Hinweise darauf, was die Fans erwartet: merkwürdige, fleischartige Blüten, schleichender Verfall und ein beklemmendes Gefühl der Hilflosigkeit. Wird Silent Hill f neue psychologische Abgründe erschließen, oder wird es sich in eine klassische J-Horror-Richtung bewegen? Wir dürfen gespannt sein.

Silent Hill f – nicht das einzige Projekt in Planung

Doch es könnte noch mehr bzw. etwas ganz anderes präsentiert werden. Die Transmission könnte auch neue Details zu anderen Projekten enthüllen, die sich in der Entwicklung befinden. Silent Hill: Townfall, das in Zusammenarbeit mit No Code (Observation, Stories Untold) entsteht, dürfte mit weiteren Einblicken in sein unheimliches Setting für Gänsehaut sorgen. Auch Silent Hill: Ascension, ein interaktives Streaming-Erlebnis, das die Grenzen zwischen Film und Spiel verschwimmen lassen soll, könnte Thema der Transmission werden.

Die Erwartungen sind hoch. Welche Enthüllungen hat Konami für die internationale Fangemeinde parat – und werden sie die Zukunft des Silent Hill-Franchises nachhaltig prägen? Oder verliert sich das Entwicklerteam im berüchtigt dichten Nebel der Stadt? Am 13. März werden wir es erfahren.