Playstation Plus März 2025 – Dragon Age, Sonic und Turtles

Sony hat die drei neuen Spiele für Playstation Plus Essential veröffentlicht. Neben Sonic und den verfressenen Turtles gibt es obendrein noch das neusten Dragonage RPG.

Voraussetzung für den kostenlosen Download ist natürlich ein laufendes Playstation Plus Abo. Dann könnt ihr die folgenden drei Spiele ab sofort downloaden oder zumindest eurer Bibliothek hinzufügen.

Dragon Age: The Veilguard

→ Unser Test zu Dragon Age: The Veilguard

Vereint die Schleierwacht und trotzt den Göttern in diesem fesselnden Einzelspieler-RPG, in dem ihr zum Anführer werdet, an den andere glauben. Als ein Paar korrupter alter Götter sich nach Jahrhunderten der Dunkelheit befreit, braucht das lebhafte Land Thedas jemanden, auf den es sich verlassen kann. Werdet zum neuen Helden Rook und vollbringt ruhmhafte Taten in Dragon Age. Seid, wer ihr sein wollt, und spielt, wie ihr spielen möchtet, wenn ihr zurückschlagt und eure siebenköpfige Gruppe anführt, wobei jede Figur eine eigene Hintergrundgeschichte hat. Gemeinsam werdet ihr zur Schleierwacht.

Sonic Colors: Ultimate

Der fiese Dr. Eggman hat einen intergalaktischen Vergnügungspark erbaut, doch die Energie dafür gewinnt er von gefangenen Aliens namens „Wisps“. Befreit mithilfe von Sonics Supertempo die Wisps und nehmt ihre genialen Fähigkeiten an, während ihr sechs einzigartige Welten voller zu meisternder Hindernisse erkundet. Jetzt mit atemberaubender, verbesserter Grafik, zusätzlichen Funktionen, einem neuen Spielmodus und überarbeitetem Gameplay: das ultimative Sonic Colours.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

13 klassische TMNT-Spiele von Konami in einem unglaublichen Paket! Erlebt 13 äußerst beliebte und einflussreiche TMNT-Spiele in einer total krassen Sammlung von Konami. Diese Retro-Nostalgietrips umfassen eine Reihe von neuen Komfortfunktionen, einschließlich Online-Spiel für bestimmte Spiele und lokalem Couch-Spiel, der Möglichkeit, jederzeit zu speichern und zurückzuspulen, Tastenbelegung, einzigartiger Bilder und Skizzen aus der Entwicklung, historischer Medieninhalte zu den TMNT und mehr!

Alle Spiele stehen euch ab sofort (04.03.25) im PSN zur Auswahl. Sichert euch die Games spätestens bis zum 31.März, denn dann wird wieder turnusmäßig gewechselt, wie Sony im Blogeintrag bekannt gab.