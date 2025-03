NVIDIA News: DLSS und ein neuer Game Ready-Treiber ist da

Die Woche nähert sich dem Ende und pünktlich gibt es wieder Nachrichten von NVIDIA. Diese Woche gibt es neben Neuheiten rund um GeForce NOW auch einen neuen Game-Ready-Treiber, der untere anderem die Half-Life 2 RTX Steam-Demo, inZOI und das Warhammer 40,000: Darktide DLSS 4-Update unterstützt.

Auch rund um DLSS gibt es Neuheiten, so erhalten Assassin’s Creed Shadows und The Last of Us™ Part II Remastered ebenfalls DLSS 4 mit Multi Frame Generation (in Assassin’s Creed Shadows per NVIDIA App Override aktivierbar), DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex.

Seit dem letzten GeForce Game Ready-Treiber wurden 61 Spiele und Apps hinzugefügt, am wichtigsten sind hierbei:

Half-Life 2 RTX: Wer bei Steam bereits Half-Life 2 besitzt, kann nun die kostenlose RTX-Demo als Mod installieren. Die Community begann mit RTX Remix einen Remaster des Valve-Klassikers zu erstellen. Neben vollständigem Raytracing und überarbeiteten Assets wurde auch DLSS 4 integriert. Für einen vollständigen Remaster von Half-Life 2 aktualisiert Orbifold Studios nun jede Textur, jedes Level und erweitert die geometrischen Details von Gebäuden und Oberflächen. So soll eine realistische Interaktion mit der neuen Raytracing-Beleuchtung ermöglicht werden. Um den Klassiker auf einen modernen grafischen Standard zu bringen, werden auch Partikel und Animationen überarbeitet.

inZOI: Am 28. März ist es so weit, der lang erwartete Titel von KRAFTON startet in den Early Access. Hier kann man NPCs, die sogenannten Zois, in der Stadt in autonome ACE-Spielcharaktere mit einer höheren, künstlichen Intelligenz verwandeln. Denn das experimentelle Feature „Smart Zoi" sorgt dafür, dass sich die Zois besser an ihre Umgebung anpassen und auf Basis ihrer Persönlichkeit realistischer und intelligenter reagieren. Hierzu wird die NVIDIA ACE Technologie, ein Mistral NeMo Minitron Small Language Model mit 0,5 Milliarden Parametern genutzt. So werden auf GeForce RTX-GPUs hochqualitative Ergebnisse mit geringer Latenz erreicht.

Warhammer 40,000: Darktide: In Angriffsteams von bis zu vier Spielenden geht es in die Tiefen der gnadenlosen Hive City Tertium. Mit einer Warhammer 40,000-Waffe nach Wahl machen wir den Ketzern den Garaus. Zum Start 2022 bot der Titel bereits DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex. Mit dem Update in der nächsten Woche folgt schließlich DLSS 4 mit Multi Frame Generation für die GPUs der GeForce RTX 50 Serie. Zudem erhalten DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution ein Update auf die neusten AI-Modelle.

Control: Das visuell atemberaubende Third-Person-Action-Adventure von Remedy Entertainments wurde mit über 80 Preisen ausgezeichnet und galt lange als Raytracing-Referenz-Titel. Durch eine neue DLSS-Version wurde das Spiel kürzlich technisch verbessert. Mit der NVIDIA App kann man zudem manuell auf das Transformer-AI-Modell von DLSS 4 umsteigen. So werden Details, Klarheit und Bildstabilität verbessert. Zudem werden nun alle Auflösungen bei aktivem DLSS unterstützt. Neu eingeführt wurde auch eine HDR-Unterstützung, ein gleichzeitiger Betrieb mit DLSS ist möglich. Auch die Schattendarstellung mit DLSS und Raytracing wurde weiter optimiert. Der DLSS Performance-Modus bietet nun eine höhere Texturtreue und DLAA fand den Weg ins Spiel. Die neue Ultra Raytracing-Voreinstellung für die neuen, schnelleren GPUs erhöht die Strahlen pro Pixel, was zu einer höheren Bildqualität und Stabilität führt. Außerdem wurde Texturqualität verbessert, Textur-Streaming beschleunigt, Unterstützung für eine breitere Palette von Ultrawide-Monitor-Seitenverhältnissen (bis zu 48:9) zugefügt, ein FOV-Schieberegler eingeführt und die SDR-Farbe von 8-Bit auf 10-Bit aufgerüstet, um Farbbanding zu reduzieren.

Neues von GeForce Now:

Das große GeForce-Now-Highlight der Woche ist natürlich Assassin’s Creed Shadows. Die Spielenden erleben die atemberaubende Schönheit und tödliche Intrige eines feudalen Japans. Mit GeForce NOW wird Assassin’s Creed Shadows direkt aufs gewünschte Gerät (PC, Mac, Steam Deck, Chromebook, mobile Geräte, Samsung und LG SmartTVs) gestreamt. Performance- und Ultimate-Mitglieder profitieren von GeForce RTX-Leistung in der Cloud, wobei Ultimate-Mitglieder eine atemberaubende Grafik mit bis zu 4K-Auflösung genießen können.

Die volle Liste der 11 neuen Spiele, die diese Woche die Cloud betreten: