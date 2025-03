NVIDIA News: Blizzard kommt zu GeForce NOW

Es ist Zeit für die wöchentlichen Neuigkeiten von NVIDIA rund um GeForce Now. Dieses Mal gibt es ein großes Update mit Blizzard-Highlights, die ihren Weg in die Cloud von GeForce NOW finden. Insgesamt ergibt sich so ein Zuwachs um 11 neue Titel.

Neben Warcraft Rumble, wo man mit Armeen aus Miniaturen agiert, erwarten uns die Remastered-Versionen der klassischen Warcraft-Reihe: Warcraft I Remastered, Warcraft II Remastered, Warcraft III: Reforged. Auch der beliebte MOBA-Titel Heroes of the Storm, mit den ikonischen Helden der Blizzard-Franchises findet seinen Weg zu GeForce NOW.

Der beliebte Titel Zenless Zone Zero bekommt ein Update auf Version 1.6 „Inmitten vergessener Ruinen“. Hier warten die neuen Agenten Soldier 0, Anby und Trigger sowie frische neue Inhalte, Gameplay-Features und Events. Mit GeForce NOW hat man als erstes Zugriff auf die neuen Inhalte, ganz ohne das Update abwarten zu müssen.

Diese neuen Spiele kommen in die Cloud: