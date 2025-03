Nintendo Direct vom 27.03.2025 in aller Kürze

Während die gesamte Welt (nuja, jedenfalls die Nintendo-Fans) auf die Nintendo Direct am 02.04.2025 und die langersehnte Vorstellung der „Switch 2“ wartet, spult Nintendo sein ganz normales Programm ab und präsentiert mit der Nintendo Direct vom 27.03.2025 das Spiele-Line-up.

Wir haben uns die heutige Direct für Euch angeschaut und kurz zusammengefasst:

Zwar nicht neu im Ankündigungsreigen, aber dafür mit Sicherheit ein Fanliebling durfte den Anfang übernehmen: Dragon Quest I & II.

Es folgte die anschließende Begrüßung durch Shinya Takahashi und die kurze Verweisung, dass uns keine News zur Switch 2 erwarten würden. Damit müssen wir uns noch bis zum 02. April 2025 gedulden.

Nun folgten einige Ankündigungen, wie etwa für „No Sleep for Kaname Date“, „Raidon: Remastered – The Mystery of the Soulless Army“ und „Shadow Labyrinth“, die allesamt im Sommer 2025 erscheinen.

Mit dem Rhythmus-Spiel „Patapon“ und „Patapon 2“ könnt Ihr Euch ab dem 11.07.2025 durch Horden von Gegnern dirigieren. Farming-Freunde können bereits ab heute den nächsten Teil der Story-of-Season-Reihe „Great Bazaar“ vorbestellen und ab dem 27.08.2025 ihren Hof bewirtschaften.

Highlight

Die (meiner Meinung nach) beste Ankündigung der heutigen Direct ist Samus Arans Rückkehr in „Metroid Prime 4: Beyond“. Samus erhält in ihrem neuesten Abenteuer neue Psi-Fähigkeiten, die in einem kurzen Trailer gezeigt wurden. Der Wermutstropfen hierbei: es gibt immer noch kein konkretes Datum…. heißt: irgendwann 2025. Menno, Nintendo! Langsam nehm ichs persönlich!

Im weiteren Verlauf folgten Ankündigungen wie in etwa „Witchbrook“, bei dem Ihr Euch im kommenden Winter in einer niedlichen Hexenschule einschreiben könnt. Ab heute könnt Ihr auch mit den Disney-Bösewichten ein Café eröffnen („Disney Villins Cursed Café“). Weiter gab es noch ein wenig klassische Arcade-Shooter-Action, ein wenig Jump ’n rum-Gameplay („The Eternal Life of Goldman“), mehr Rhythmusspiel mit „Rift of the Necro Dancer“ (ab heute erhältlich) und virtuelle Haustierpflege („Tamagotchi Plaza“).

Pokémon

Die Taschenmonster dürfen natürlich nicht fehlen. Allerdings gab es auch nicht mehr als in der kürzlich gezeigten Pokémon-Presents zu sehen. Auch das Datum für „Pokémon Legenden Z-A“ steht mit dem vagen „Ende 2025“ noch nicht fest.

Nächstes Jahr

2026 startet mit einem Ableger der Rhythm-Paradise-Reihe. Erneut ganz witzig hat sich „Rhythm-Paradise Groove“ vorgestellt.

Virtuelle Gamecards

Schafft Nintendo die Retail-Versionen ab? Nun, früher oder später mit Sicherheit. Die heute vorgestellte virtuelle Gamecard jedenfalls zielt letztlich darauf ab. Bislang konntet Ihr digital gekaufte Software nur auf dem Gerät spielen, auf dem Ihr den Nintendo-Account hattet. Künftig könnt Ihr die digitale Software als virtuelle Gamekarte auch auf eine zweite Konsole übertragen.

Darüber hinaus könnt Ihr die digitalen Spiele an Mitglieder innerhalb Eure Family Group ausleihen. Der Ausleihvorgang und die „Rückgabe“ erfolgt nach 14 Tagen automatisch.

Fragen, wie in etwa ob ein Verkauf der virtuellen Gamecard möglich ist, blieben unbeantwortet. Sicherlich ein wichtiger Punkt, der hier komplett unterging.

Weitere Spieleankündigungen

Nun gab es noch eine ganze Menge Ankündigungen verschiedener Games. Auch „Fantasy Life: Die Zeitdiebin“ reihte sich hier mit einem (neuen) konkreten Datum ein. Demnach erscheint das Spiel am 17.05.2025.

Puzzle-Fans können sich ab dem 15.04.2025 im Monument Valley austoben. Der erste und der zweite Teil können bereits ab heute in den Warenkorb (Vorbestellung) wandern. Der dritte Teil erscheint im Sommer.

Wohnzimmersportler dürfen 2025 mit „Everybody´s Golf Hotshots“ den gemütlichen Rasensport vorm Fernseher ausüben.

Mit „Marvel Cosmic Invasion“ könnt Ihr dann im Winter 2025 durch die Marvel-Superhelden noch einmal richtig Kloppe verteilen.

Mit einer Fortsetzung von „Tomo Dachi Life“ hätte ich nicht mehr gerechnet. Hier vertröstet uns Nintendo auch bis 2026 und schickt die Miis auf die Insel „Wo Träume wahr werden“.

Ab in App-Store

Was wünschen sich Nintendo-Fans? Ach, nuja…. also wenigstens…. OK: wäre es nicht irgendwie toll, wenn Nintendo etwas mehr mit den Fans kommunizieren würde? Anscheinend möchte man nun diesem schon länger versprochenen Fan-Anliegen nachkommen. Dies soll nun die heute erscheinende Smartphone-App (für iOS und Android) ermöglichen.

Wir sind gespannt, was konkret über die App ab April dann wirklich veröffentlicht / angekündigt wird. Nintendo News ohne die ewigen „Leaker“, „Hellseher“, „Kristallkugelbesitzer“ und ähnliches wäre ja wirklich mal eine gute Idee.

Hier könnt Ihr Euch die ganze Nintendo Direct vom 27.03.2025 noch einmal in voller Länge anschauen:

Quele: Nintendo