Meridian GMT enthüllt Details für Sierra Plus, Tango Plus und X-Ray Controller

Meridian GMT hatte auf dem FS Weekend 2025 die erste Produktreihe an brandneuer Flugsimulationshardware präsentiert. Nun wurden die vollständigen Produktdetails für die Sierra Plus Flight Controls, den Tango Plus Throttle Quadrant und den X-Ray Flight Controller veröffentlicht.

“Die ersten Rückmeldungen aus der Branche und der Community waren

phänomenal und besser, als ich es mir hätte erhoffen können,” so

Nicki Repenning, Gründer von Meridian GMT. “Und ich verstehe

diejenigen, die Zweifel geäußert haben, vollkommen. Ich muss noch eine

Menge beweisen, bis ich mich bewiesen habe, sind Zweifel absolut

gerechtfertigt.”, Nicki Repenning (CEO Meridian)

Mit den Sierra Plus Flight Controls möchte Merdian GMT das modulare Steuerhorndesign neu definieren. Durch die austauschbaren Panels für Konfigurationen in der kommerziellen und allgemeinen Luftfahrt und dem Schnellwechselmechanismus für das Steuerhorn lässt sich der Yoke Controller an die individuellen Vorlieben anpassen. Für das entsprechende Force Feedback sind Vibrationsmotoren integriert. Montieren lässt es sich mit einer Klemme am Schreibtisch, verschraubt an einem Rig oder mit einer separat erhältlichen Halterung unterhalb des Tischs. Der Controller besitzt eine um 50 % bzw. 45 mm vergrößerte Nickachse und erreicht so in Kombination mit der 16-fachen Auflösung der Hall-Sensoren eine verbesserte Genauigkeit. Für die Sierra Plus Flight Controls kommen hochwertige Materialien, wie Aluminium und veganes Leder zum Einsatz.

Auch der Tango Plus Throttle Quadrant lässt sich flexibel an den jeweiligen Einsatz anpassen. So sind allgemeine Konfigurationen, aber auch spezielle Airbus- und Boeing-Konfigurationen möglich. Der Quadrant verfügt über austauschbare Drosselklappenmodule, speziell Hebel, eine anpassbare Anzeigetafel, einem Trimmrad mit optionalem Motor-Upgrade und eine Feststellbremse.

Wer auch unabhängig von Schreibtisch und Rig losfliegen möchte oder lieber eine kompakte Steuerungsoption bevorzugt, sollte einen Blick auf den X-Ray Flight Controller werfen. Dieser besitzt eine intuitive, Xbox-artige Oberfläche, spezialisiert auf Flugsimulatoren. Er wurde für den Microsoft Flight Simulator entwickelt und eignet sich gleichermaßen für die flexible Steuerung von Flugzeugen und Hubschraubern. Die perfekte Ergänzung, egal ob erfahrener Pilot oder Gelegenheitsspieler.

Preise:

Der UVP der Sierra Plus Flight Controls liegt bei 319,99 €, der des Tango Plus Throttle Quadranten bei 379,99 €.