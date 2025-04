Ein Rückblick: Die 5 einflussreichsten PS1-Spiele aller Zeiten

Es wird oft gesagt, dass die PlayStation 1 den Beginn der modernen Gaming-Ära markierte. Zwar war die PS2 insgesamt vermutlich einflussreicher und verkaufte mehr Einheiten, doch die PS1 war wirklich “die Konsole”, die alles ins Rollen brachte. In gewisser Weise überbrückte sie die Lücke zwischen arcadelastigem Spaß und Gaming als künstlerisches Medium für Erzählung und Unterhaltung. Bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 1994 wussten die Gamer sofort, dass sie mit der PS1 etwas absolut Revolutionäres erleben würden.

Heute ist Gaming natürlich total anders. Die Auswahl, wie, wo und wann man Spiele spielt, ist riesig. Coole PC-Spiele kostenlos spielen oder ein Puzzlespiel auf dem Smartphone ausprobieren ist heute schneller und einfacher als je zuvor. Wer ein Spiel für die PS5 haben möchte, der kann es innerhalb weniger Minuten herunterladen. 1994 mussten wir noch einen hohen Preis für eine physische Kopie eines Spiels für die PS1 zahlen, aber oft war es das ja auch wert.

Die PS1 war die Heimat vieler unglaublicher Spiele, von denen viele heute zu den bekanntesten und beliebtesten Spieleserien zählen. Dennoch glauben wir aber, dass wir fünf der einflussreichsten Titel hervorheben können, die auf der ursprünglichen PlayStation ihren Durchbruch erlebten:

1. Gran Turismo 2

Tja, man könnte zwar sagen, dass das ursprüngliche Gran Turismo einflussreicher war, da es die ikonische Serie ins Leben rief, aber Gran Turismo 2 setzte wirklich neue Maßstäbe für realistische Autorennsimulationen. Der Umfang des Spiels war so groß, dass es tatsächlich zwei Discs benötigte. Die riesige Auswahl an Autos mit 650 verschiedenen Fahrzeugen war etwas, das wir noch nie zuvor gesehen hatten. Es veränderte unsere Wahrnehmung in Bereichen wie Fahrzeug-Tuning und dem nötigen Können, um die Autos perfekt zu beherrschen. Viele heutige Rennspiele verdanken ihre Entwicklung den Ambitionen von Gran Turismo 2.

2. Metal Gear Solid

MGS eröffnete eine neue Dimension des filmischen Erzählens. Aus unserer Sicht war es wirklich eines der ersten Spiele, das uns zeigte, dass Entwickler die klassischen Erzählregeln, Helden und Bösewichte total neu definieren konnten. Das Spiel brachte viele innovative Konzepte, darunter Stealth-Mechaniken, die später andere herausragende Spiele wie Hitman und Splinter Cell beeinflussten. Trotz seiner fast 30 Jahre alten Veröffentlichung bleibt der ursprüngliche PS1-Titel ein absolut zeitloses Meisterwerk, unserer Meinung nach.

3. Tony Hawk’s Pro Skater

Manche würden sagen, dass Tony Hawk’s Pro Skater 2 das bessere Spiel ist, aber hier geht es um den Einfluss, und der erste Teil der Serie stellte einen wichtigen Meilenstein in der Welt der Sportspiele dar. Er brachte nämlich die Idee voran, dass Sportspiele vor allem um Kontrolle gehen sollten, indem sie das Konzept des arcadelastigen Spaßes mit der realistischen Ausführung von Tricks balancierten. Außerdem hatte es einen enormen Einfluss darauf, die Skateboard-Kultur in den Mainstream zu bringen.

4. Resident Evil

Resident Evil legte mit seinen Puzzeln, festen Kamerawinkeln, der Inventarverwaltung und den begrenzten Ressourcen die Grundlagen, die bis heute viele Horrorspiele prägen. Auch wenn die PS1-Fortsetzung vermutlich das bessere Spiel ist, sind wir der Meinung, dass es das ursprüngliche Resident Evil war, das das Konzept für Survival-Horror-Spiele prägte.

5. Final Fantasy VII

Final Fantasy VII gehört zu den besten Spielen aller Zeiten für die PS1 und brachte japanische RPGs in die westliche Welt. 1997 war es etwas völlig Neues für uns. Auch wenn einige Aspekte des Spiels heute nicht mehr ganz so gut gealtert sind, hat es dennoch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Zum Glück gibt es aber zahlreiche Remakes, die das Spiel in neuem Glanz erstrahlen lassen. Zwar ist es noch nicht völlig perfekt, aber es hat die RPG-Landschaft nachhaltig geprägt. Als Schlüsselspiel der PS1 bleibt der Einfluss von Final Fantasy VII aber auch heute noch in der gesamten Gaming-Welt spürbar.