Ein halbes Jahrhundert Nubert – die nuJubilee 50

Nubert, der Lautsprecherspezialist aus Baden-Württemberg, bringt zum 50-jährigen Jubiläum mit dem nuJubilee 50 ein ganz besonders Lautsprecherset auf den Markt. Die beiden aktiven Lautsprecher kombinieren High-End-Klang mit einem edlen Design und moderner Technik. So ausgestattet richten sie sich insbesondere an Musik- und Heimkino-Enthusiasten, die besonderen Wert auf einen ausgewogenen Klang legen.

Mit einer klaren Linienführung und einer hochwertigen Lackierung in einem strahlenden Weiß oder tiefem Schwarz vereinen die nuJubilee 50 zeitlose Eleganz mit durchdachter Funktionalität. Mit einer Breite von 15 cm bei einer Höhe von 94 cm wirken sie schlank und dezent und passen sich mit ihrer minimalistischen Gestaltung in jeden Wohnstil ein. Durch ihre hochwertige Verarbeitung erhalten sie zudem eine angenehme Haptik.

Aber auch technisch sind die nuJubilee 50 ein Highlight. Sie besitzen einen fein abgestimmten Hochtöner, kombiniert mit zwei leitstungsstarken Tiefmitteltönern. So erzeugen sie ein detailreiches, homogenes Klangbild und besitzen eine beeindruckende Dynamik. Mittels der bewährten Nubert-Klangwaage kann man den Sound präzise an die räumlichen Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben anpassen. Bluetooth 5.0 mit aptX HD ermöglicht auch kabellos einen hochauflösenden Klang und HDMI mit eARC sorgt für eine problemlose Integration in das Heimkino-Setup. So eignen sich die nuJubilee 50 für intensive Gaming-Sessions, mitreißende Filmabende oder entspannte Musikstunden.

Preis und Verfügbarkeit:

Die Nubert nuJubilee 50 erscheinen in einer einmaligen Auflage von nur 500 Paaren je Farbe (Weiß und Schwarz). Über den Webshop von Nubert oder in den Nubert-Stores kann man das aktive Lautsprecherpaar ab sofort für 950 € je Paar vorbestellen.