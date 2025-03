Die neue POCO F7 Serie

POCO erweitert mit der neuen F7 Serie sein Smartphone-Portfolio um die beiden Flaggschiff-Modelle POCO F7 Ultra und POCO F7 Pro. Hier werden moderne Technologie mit hoher Leistung und Effizienz kombiniert. Mit einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis möchte POCO eine breite Nutzergruppe ansprechen und dabei seiner Mission, Hochleistungstechnologien zum außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, treu bleiben.

„Mit der POCO F7 Serie machen wir leistungsfähige Technologie noch zugänglicher“, so Angus Ng, Head of Product Marketing bei POCO Global. „Erstmals bringen wir mit dem Ultra-Modell ein Smartphone auf den Markt, das innerhalb des POCO-Sortiments eine neue Leistungsstufe erreicht. Mit den Flaggschiff-Features der beiden neuen, erschwinglichen POCO-Modelle setzen wir neue Meilensteine, optimieren das Nutzererlebnis kontinuierlich weiter und bieten unseren Usern die Möglichkeit, ihr Potenzial in Arbeit, Gaming und Kreativität voll auszuschöpfen.“

Das POCO F7 Ultra:

Mit der Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform basiert das POCO F7 Ultra auf dem fortschrittlichsten Smartphone-Chipsatz von Qualcomm. Dieser nutzt die 3-nm-Prozesstechnologie von TSMC und erreicht so eine um bis zu 45 % höhere CPU- und bis zu 44 % höhere GPU-Performance. Gleichzeitig wird der Spitzenenergieverbrauch der CPU um bis zu 52 % und der der GPU um bis zu 46 % reduziert. Somit erreicht es einen AnTuTu-Score von 2.843.461. Ergänzt wird das Herzstück des Smartphones mit dem Grafikchip VisionBoost D7, welcher im fortschrittlichen 12-nm-Verfahren gefertigt wurde. So bietet das F7 Ultra Features wie Smart Frame Rate für nahtlose 120 fps, 2K Super Resolution und Game HDR. Bei der Wiedergabe von Videos werden durch die Dual-Core Visuals-Technologie Auflösung, Bildraten und HDR-Qualität automatisch optimiert. Die WildBoost Optimization 4.0-Technologie sorgt im Hintergrund für eine automatische Optimierung des Zusammenspiels der Snapdragon 8 Elite Mobile Platform mit dem VisionBoost D7-Chipsatz. So ist über eine Stunde hinweg eine hohe Performance bei gleichzeitig effizientem Temperaturlevel möglich.

Der Rahmen aus Metall geht nahtlos in die Vorder- und Rückseite aus Glas über. Durch das POCO Shield Glass, dem bisher robustesten Displayschutz in einem POCO-Gerät, ist es besonders gut gegen Stürze und Kratzer geschützt.

Der Surge T1S Tuner, ein dedizierter Signalverstärkungsschip, steigert die Mobilfunkleistung um bis zu 37 % sowie die WiFi- und Bluetooth-Leistung um bis zu 16 %. Die Stereo-Dual-Lautsprecher bieten einen immersiven, kraftvollen Sound, der dank AI Super Cinema weiter optimiert wird.

Die Kamera:

Bei der Kamera des POCO F7 Ultra kommt das bislang fortschrittlichste Kamerasystem der Marke zum Einsatz. Die Dreifach-Kamera kombiniert eine HDR-Hauptkamera mit einer Ultraweitwinkelkamera sowie einer Telekamera mit Floating-Technologie. Die Hauptkamera nutzt den Light Fusion 800-Bildsensor und bietet eine Auflösung von 50 Megapixel. Das Kamerasystem bietet mehrere Brennweiten, darunter 35 mm für spontane Alltagsaufnahmen, 48 mm für klassische Portraits, 60 mm über den 2,5-fachen optischen Zoom für detaillierte Portraits und 120 mm dank es 5-fachen In-Sensor-Zooms. Die Ultraweitwinkelkamera hat ein Sichtfeld von 120° und erreicht eine Auflösung von 32 Megapixeln. Hochmoderne Algorithmen, wie POCO AISP, eine KI-gestützte Computional-Photography-Plattform, optimieren die Bildqualität weiter. Xiaomi HyperOS kombiniert hier die Rechenleistung von CPU, GPU, NPU und ISP. Für präzise Detailaufnahmen kann man mit dem 20x UltraZoom Beta besonders nah heranzoomen. Auch 150 Bilder mit gleichbleibender Qualität in schneller Serienaufnahme sind kein Problem.

Das Display:

Ultraschlanke Displayränder, gepaart mit moderner Augenschutztechnologie und einer Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits (1.800 Nits HBM-Helligkeit) sorgen für eine hohe Klarheit und hochwertige HDR-Effekte, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Die Circular Polarization Technology wandelt das linear polarisierte Licht in zirkular polarisiertes Licht um, womit natürliches Licht für ein angenehmeres Seherlebnis nachgeahmt wird. Das 3.840 MHz High-Frequency PWM-Dimming mit 16.000 Stufen passt die Helligkeit mühelos an die unterschiedlichsten Lichtverhältnisse an. Darüber hinaus besitzt es vom TÜV Rheinland eine Low Blue Light Zertifizierung, eine Flicker Free Zertifizierung und eine Circadian Friendly Zertifizierung. Auch für die Touch-Erfassung kommen KI-Optimierungen zum Einsatz, sodass auch mit nassen Fingern, Öl oder Handschuhen eine nahtlose Bedienung möglich ist.

Die Software:

Softwareseitig kommt das Xiaomi HyperOS 2 zum Einsatz, das mit HyperCore, HyperConnect und HyperAI eine intelligente und reaktionsschnelle Performance bietet. Zudem schafft es eine nahtlose plattformübergreifende Konnektivität und besitzt eine Google Gemini-Integration.

Der Akku:

Der 5.300 mAh starke Akku kann durch 120 W HyperCharge innerhalb von 34 Minuten vollständig geladen werden und bietet zudem auch 50 W Wireless HyperCharge. Hardwareseitig kommt der POCO Surge P3 Lade-Chipsatz und der POCO Surge G1 Akku-Chipsatz zum Einsatz. So erreicht der Akku nach 1.600 Ladezyklen immer noch eine Kapazität von 80 % bezogen auf den ursprünglichen Wert.

Das POCO F7 Pro:

Technisch sind sich das F7 Ultra und F7 Pro in vielen Punkten ähnlich, es gibt jedoch einige zentrale Unterschiede: Hier kommt der Snapdragon 8 Gen 3-Chipsatz zum Einsatz, der eine ausgewogene Balance zwischen Leistung und Effizienz bietet. So wird mit der WildBoost Optimization 4.0 eine Smart Frame Rate von bis zu 120 fps erreicht, einschließlich maximal 90 fps bei Genshin Impact. Die LiquidCool Technology 4.0 nutzt das 3D-Dual-Channel-IceLoop-System mit einer 5.400 mm² großen Heatpipe. So wird die Temperatur des SoC um bis zu 3 °C gesenkt. Für die Glaselemente kommt hier Corning® Gorilla® Glass 7i zum Einsatz.

Der Akku des F7 Pro besitzt eine Kapazität von 6.000 mAh und kann mit der 90 W HyperCharge-Technologie in kurzer Zeit aufgeladen werden. Seitens der Chipsätze kommt hier die gleiche Technologie, wie beim F7 Ultra zum Einsatz.

Die 50-MP-Hauptkamera basiert auch hier auf dem Light Fusion 800-Bildsensor, ergänzt wird diese mit einer 8-MP-Ultraweitwinkelkamera. Ki-gestützte Optimierungen und die POCO AISP-Plattform sorgen auch hier für eine hervorragende Bildqualität.

Preise und Verfügbarkeit:

Das POCO F7 Ultra ist in den Farben Yellow und Black erhältlich. Für die Speicherkapazität 12 GB + 256 GB beträgt der UVP 749,90 € und für die Speicherkapazität 16 GB + 512 GB beträgt er 799,90 €. Beim POCO F7 Pro gibt es die Farben Black, Silver und Blue, mit einem UVP von 599,90 € für die Speicherkapazität 12 GB + 256 GB sowie 649,90 € für die Speicherkapazität 12 GB + 512 GB.

Vom 27. März bis zum 10. April sind Early-Bird-Angebote auf Mi.com verfügbar. Neben einem rabattierten Preis erhält man einen Xiaomi Bluetooth Speaker im Wert von 79,99 € (UVP) als Beigabe. Die Preise lauten hierbei wie folgt: