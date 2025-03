Das März Update für World of Warships

World of Warships und auch World of Warships: Legends segeln mit prall gefüllten Updates in den März. Der PC-Titel World of Warships erhält dabei neue experimentelle Schiffe, der Gefechtstyp „Unternehmen mit Flaggschiffen“ kehrt zurück und sowjetische U-Boote tauch in den Early Access ein. Alle, die das Gaming auf Konsolen oder Mobilgeräten bevorzugen, können sich in World of Warships: Legends auf niderländische Kreuzer im Early Access, die Rückkehr der Azur Lane für die sechste Welle von Inhalten und eine Fortführung des letztjährigen Rostgerümpel-Events freuen.

Die Neuerungen in World of Warships:

Ab dem 5. März haben die Spielenden die Möglichkeit, drei neue experimentelle Schiffe zu testen: den französischen schweren Kreuzer Metz (Stufe VIII), den sowjetischen Kreuzer Vyazma (Stufe IX) und das amerikanische Schlachtschiff Oregon (Stufe X). Diese Schiffe sind für erfahrene Spielende konzipiert und starten die Schlacht mit einem Teil ihrer Trefferpunkte, die sich im Verlauf des Kampfes langsam regenerieren. Wer besonders mutig ist, kann eine spezielle Missionskette annehmen, um sich Kohle zu verdienen.

Mit diesem Update kehren auch die Unternehmen mit Flaggschiffen zurück, jedoch mit einigen Neuerungen. Die Flaggschiffe haben nun mehr Gesundheit und die Fähigkeit, die Schiffe, die sie in die Schlacht führen, zu verstärken. Zufällig ausgewählte Flaggschiffe werden mit verschiedenen Effekten und Schwachstellen ausgestattet und gezielt nach Spielenden suchen, um sie zu zerstören. Kapitäne können ihre Überlebenschancen erhöhen, indem sie mit Geheimdienstdokumenten die Kampffähigkeiten ihrer Schiffe verbessern.

Die Neuerungen in World of Warships: Legends:

Alle Konsolen- und Mobilspielende von World of Warships: Legends erwartet eine Flutwelle von Inhalten, darunter neue Schiffe, Crossover und verrückte Spielmodi. Das März-Update startet mit neuen holländischen Kreuzern im Early Access (Stufen I-VIII sowie der legendären Stufe). Ebenfalls neu im Spiel ist die Kommandantin Henk Pröpper. Um die niederländische Thematik fortzuführen, können die Schiffe über spezielle niederländische Kreuzer-Kisten, im Shop und im Tech-Tree sowie durch das Ausgeben von Gulden, als zeitlich begrenzte Event-In-Game-Währung, erworben werden. Weitere tägliche und wöchentliche Belohnungen gibt es über einen niederländischen Kalender, bei dem es am Ende den niederländischen Kommandanten Johan Furstner als Belohnung gibt.

Auch Azur Lane kehrt mit der sechsten Welle zurück und bringt das beliebte Spiel zu den Flotten von World of Warships: Legends. Zwischen dem 3. März und 7. April können Spielende so ihre Armada mit fünf neuen Schiffen, darunter die AL Richelieu und die AL Asashio, sowie Kommandanten, die auf dem erfolgreichen Handyspiel basieren, erweitern. Zudem wurden neue Flaggen, Container und eine Missionskette hinzugefügt. Als besondere Belohnung wartet eine Tarnung und Kiste.

Zum Ende des März-Updates bringt World of Warships: Legends das Rostgestöber II-Event ins Spiel. Die Fortführung des letztjährigen Events bietet ein brandneues Erlebnis mit neuen und einzigartigen Waffen sowie Mechaniken, auf die sich die Spielenden freuen können. Zu dem Spielmodus wird es auch eine Reihe neuer Inhalte geben, zu denen kurz vor dem Start weitere Details bekannt gegeben werden.