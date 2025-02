Wargaming kündigt den Steel Hunters Beta-Test an

Pünktlich zum Steam Publisher Weekend startet Steel Hunters, die neue Original-IP von Wargaming, in einen Beta-Test. Der neue Free-to-Play-Mech-Hero-Shooter verbindet Battle Royale mit Extraction-Mechaniken.

Im Rahmen des Beta-Tests findet zudem das Clutch Performance-Event mit spannenden Belohnungen statt. Die zehn besten Spielenden der täglichen Rangliste gewinnen dabei Steam-Geschenkkarten und exklusives Merchandise. Darüber hinaus haben alle Teilnehmende die Chance den einzigartigen permanenten Trenchwalker-Skin zu erhalten. Der Zugang zum Beta-Test vom 20. bis zum 24. Februar ist über das Wargaming Game Center und Steam möglich.

Angebote und neue Inhalte:

Darüber hinaus gibt es zum Steam Publisher Weekend viele Angebote in den anderen großen Titeln von Wargaming, diese werden vom 20. bis zum 27. Februar verfügbar sein. Ein Angebot wird ein 4-in-1-Bundle sein, das Inhalte für World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships und World of Warplanes mit einem Rabatt von 90 % umfasst. Zu den Inhalten gehören leistungsstarke Fahrzeuge, mehrere Tage Premium-Account, Anpassungsgegenstände und wertvolle Ingame-Items. Darüber hinaus wird es auch eine Sammlung von Legacy-Titeln mit 85 % Rabatt geben, die die ursprünglichen Master of Orion-Trilogie, Master of Orion: Conquer the Stars, Total Annihilation und die beiden Massive Assault-Titel beinhaltet.

World of Tanks:

Hier kann man sich das kostenlose White Hot Pack sichern. Es umfasst einen Tag WoT-Premium-Spielzeit, x3 Token für x5 XP-Missionen, x3 Dekore Wild HEAT und x3 Schriftzüge Fire Fire Baby. Ausgewählte DLCs wird es mit einem Rabatt von bis zu 50 % geben. Dazu zählt der Heavy Cavalry Pack mit dem polnischen schweren Panzer Tier VIII 50TP Prototyp, 30 Tage WoT-Premium-Spielzeit und mehr. Das kombinierte World of Tanks- und World of Warships-Angebot Steel & Thunder enthält neben vielen wertvollen Extras das deutsche Tier VI Premium-Schlachtschiff Prinz Eitel Friedrich und den amerikanischen Tier VI Premium-Jagdpanzer T78.

World of Warships:

Auch hier wartet ein kostenloser DLC, der eine siebentägige Miete des japanischen Tier VI Premium-Schlachtschiffs Mutsu inklusive Hafenplatz und erfahrenem Kapitän enthält. Drei aktuelle DLCs sind zudem mit einem Rabatt von 80 % erhältlich. Dazu zählt auch das Firepower & Fury Package, ein kombiniertes World of Warships- und World of Tanks Blitz-Angebot mit dem Pan-Asiatischen Tier VI Premium-Zerstörer Anshan und dem deutschen mittleren Tier VI Panzer Pz.Kpfw. IV Schmalturm.

World of Tanks Blitz:

Das kostenlose Smart Progress Pack bringt hier ebenfalls nützliche Inhalte mit sich. Natürlich sind auch hier viele DLCs rabattiert. Das kombinierte World of Tanks- und World of Tanks Blitz-Angebot British Duo Bundle mit einem Rabatt von 90 % umfasst zwei Premium Fahrzeuge, den Tier VI Panzer Churchill Mk. VI und den mittleren Tier VI Panzer Cromwell B.

World of Warplanes:

Mit der brandneuen Grumman XF4F-3 gibt es auch hier für alle einen kostenlosen DLC. Darüber hinaus gibt es Rabatte auf weitere ikonische Flugzeuge, darunter die Gloster Meteor, das erste einsatzfähige Düsenjagdflugzeug der Alliierten und die Bell P-39N-1 Airacobra.