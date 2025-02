War Robots: Frontiers – Trailer zeigt spannende Mech-Kämpfe

Solltet ihr auf zünftige Action mit schwerbewaffneten Mechs stehen, dann haben wir gute Neuigkeiten für euch. War Robots: Frontiers erscheint bereits in Kürze! Für das PvP-Spektakel wurden außerdem gleich zwei neue Videos veröffentlicht.

Eine neue Ära von Online-Multiplayer-PvP-Schlachten beginnt am 4. März 2025 mit dem Launch von War Robots: Frontiers. Der Titel wurde entwickelt, um den Spielerinnen und Spielern die rohe Kraft und taktische Tiefe des mechanisierten Kampfes wie nie zuvor näher zu bringen. War Robots: Frontiers versetzt Seuch in das Cockpit ihrer eigenen massiven Kriegsmaschinen. So können sie den Nervenkitzel am Steuer eines Kriegsroboters aus erster Hand erleben.

Gespielt werden kann auf PC, Playstation und Xbox.

Fühle die Maschine

War Robots: Frontiers setzt auf Authentizität: Spieler fühlen das Gewicht eines jeden Schrittes und spüren die fortschrittlichste Ballistik bei jedem abgefeuerten Schuss. Dank hochmoderner Physik und beeindruckender Grafik werden sie ins Cockpit versetzt und erleben, wie es ist, eine gewaltige Kriegsmaschine auf einem lebendigen dynamischen Schlachtfeld zu befehligen.

Bauen. Anpassen. Einsetzen.

Die individuelle Anpassung ist ein weiterer Fokus von War Robots: Frontiers. Spieler können ihre Mechs von Grund auf entwerfen. Sie wählen aus einer Vielzahl von Komponenten – Fahrgestellen, Panzerung, Waffen und Energiesystemen – um eine Maschine zu bauen, die perfekt zu ihrem Kampfstil passt. Das Aussehen des Mechs kann ebenfalls angepasst werden und es können spezielle Fähigkeiten freigeschaltet werden. Ob die Spieler es vorziehen, mit schierer Feuerkraft zu dominieren, mit Wendigkeit die Gegner auszumanövrieren oder als undurchdringliche Festung zu bestehen – die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Berechnen. Ausführen. Überwinden.

In War Robots: Frontiers hängt der Sieg davon ab, den besten Roboter auf das Schlachtfeld zu bringen und gemeinsam mit Teammitgliedern die richtige Taktik zu finden, um den Gegner zu vernichten. Spieler müssen den Vorteil des Schlachtfelds nutzen, indem sie die Oberhand gewinnen, Gegner überraschen und sie mit verheerenden Spezialfähigkeiten besiegen.

Spiele wie du willst

War Robots: Frontiers ist leicht zugänglich, ohne an Tiefe zu verlieren. Neue Spieler können sich mit vorgefertigten Mechs in die Schlacht stürzen, während erfahrene Piloten jeden Aspekt ihrer Maschine verfeinern können. Mit dem plattformübergreifenden Online-Spiel können sie sich mit Freunden und Rivalen auf PC und Konsolen messen. Mehrere Spielmodi, darunter auch Ranglistenkämpfe, garantieren, dass es für jede Stimmung und jedes Fähigkeitsniveau ein passendes Match gibt.

Das Spiel hat nach dem Start im Early Access viele Ergänzungen und Verbesserungen erhalten. Das Feedback der Community und häufige Spieletests haben dazu beigetragen, dass weitreichende Änderungen wie eine umfassende Aktualisierung der Benutzeroberfläche, ein neues Tutorial, überarbeitete Karten und ständiges Tüfteln an Mechs vorgenommen wurden, um War Robots: Frontiers zu einem Multiplayer-Erlebnis der Spitzenklasse zu machen.

→ zur offiziellen Webseite

