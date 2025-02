Steel Hunters stellt Razorside im ersten Lore-Trailer vor

In „Steel Hunters“ übernehmen die Spieler die Kontrolle über beeindruckende mechanische Giganten, die sogenannten Hunter, und navigieren durch eine aufregende Spielwelt. Dabei begegnen sie actiongeladenen Kämpfen und haben verschiedene Ziele, um Ausrüstung und Erfahrungspunkte zu sammeln. Jeder Hunter verfügt über einen einzigartigen Spielstil und ein individuelles Fortschrittssystem, das ihnen besondere Fähigkeiten verleiht. Diese Vielfalt ermöglicht eine breite Palette an Strategien und Taktiken, um die Gegner auf dem Weg zum entscheidenden Showdown am Extraktionspunkt zu überwinden.

Wer ist Razorside?

Die wahrscheinlich unerbittlichste Kampfmaschine aus der Welt von Steel Hunters ist Razorside. Er ist 8,2 Meter groß und 55 Tonnen schwer. Mit seiner schweren Bewaffnung ist er für das direkte Gefecht gebaut und die Stahl-gewordene Verkörperung von Präzision und Feuerkraft.

In seinem früheren Leben war Jason Miller Jr. ein hochdekorierter US-Marine, der in unzähligen Einsätzen viele Leben gerettet hat. Dabei rettet er unter anderem die Überlebenden des postapokalyptischen May Day Omega. Doch die konzerneigenen Streitkräfte nahmen ihn gefangen und aufgrund seiner besonderen biologischen Eigenschaften wurde er der Hunter Genesis unterzogen. Während der brutalen Verwandlung verschmolz sein Geist, mit dem Metallgerüst eines Hunters. Mit den Instinkten eines Soldaten und der Kraft einer Kriegsmaschine führt er seine Mission weiter, geändert hat sich nur das Schlachtfeld.