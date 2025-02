NVIDIA News: Weiter geht’s mit DLSS 4

Natürlich gibt es auch diese Woche wieder News von NVIDIA zu DLSS 4 und GeForce NOW. Ab sofort ist das DLSS-4-Plugin für die Unreal Engine 5 verfügbar, sodass die Entwickler die gesamte Bandbreite an DLSS-4-Technologien integrieren können. Von DLSS 4 profitiert diese Woche insbesondere NARAKA: BLADEPOINT und auch NVIDIA Reflex findet seinen Weg in weitere Spiele. Bei GeForce NOW kann man sich diese Woche auf 6 neue Titel freuen, im März warten dann insgesamt 14 neue Titel. Darüber hinaus ist auch ein neuer Game Ready Treiber verfügbar.

Neuheiten rund um DLSS und Reflex:

Eine Übersicht aller Titel mit DLSS-Unterstützung findet sich bei NVIDIA.

NARAKA BLADEPOINT: Der auf den Nahkampf fokussierte Battle Royale Titel zählt zu den zehn wöchentlich am meisten gespielten Titeln auf Steam. Nun erhält der Titel ein DLSS-4-Upgrade mit DLSS Multi Frame Generation, um die Bildraten noch weiter zu beschleunigen. In Kombination mit den anderen DLSS-Technologien wird die Bildrate im Vergleich zum klassischen Brute-Force-Rendering um den Faktor 3,4 vergrößert.

Der auf den Nahkampf fokussierte Battle Royale Titel zählt zu den zehn wöchentlich am meisten gespielten Titeln auf Steam. Nun erhält der Titel ein DLSS-4-Upgrade mit DLSS Multi Frame Generation, um die Bildraten noch weiter zu beschleunigen. In Kombination mit den anderen DLSS-Technologien wird die Bildrate im Vergleich zum klassischen Brute-Force-Rendering um den Faktor 3,4 vergrößert. PGA TOUR 2K25: 2K Games und HB Studios führen uns hier jedes Jahr aufs neue auf die berühmtesten Golfplätze der Welt, auf denen wir gegen die besten Profigolfer antreten können. Durch ein Upgrade auf DLSS Super Resolution kann man sich hier auf hohe Frameraten bei höchsten Auflösungen und Details freuen. Wer selbst kreativ werden möchte, kann hier auch seinen eigenen Golfer und Golfplatz erstellen.

2K Games und HB Studios führen uns hier jedes Jahr aufs neue auf die berühmtesten Golfplätze der Welt, auf denen wir gegen die besten Profigolfer antreten können. Durch ein Upgrade auf DLSS Super Resolution kann man sich hier auf hohe Frameraten bei höchsten Auflösungen und Details freuen. Wer selbst kreativ werden möchte, kann hier auch seinen eigenen Golfer und Golfplatz erstellen. Tokyo Xtreme Racer: Dieses Rennspiel von Genki ist in einem abgeschotteten Tokio der Zukunft angesiedelt. Hier erreichen nicht nur die Spieler in ihren Autos ganz neue Geschwindigkeiten, dank DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution sind auch besonders hohe Bildraten möglich.

Dieses Rennspiel von Genki ist in einem abgeschotteten Tokio der Zukunft angesiedelt. Hier erreichen nicht nur die Spieler in ihren Autos ganz neue Geschwindigkeiten, dank DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution sind auch besonders hohe Bildraten möglich. Revenge of the Mage: In diesem Action-Roguelite-Ego-Shooter legen die Spielenden eine Magierrobe an und lassen das Schicksal ihre mächtige Magie leiten. Der Titel befindet sich aktuell noch in der Early-Access-Phase und unterstützt bereits jetzt DLSS Super Resolution.

Deadlock: Das neue 6v6-Third-Person-MOBA von Valve lässt die Spielenden aus einer Vielzahl von Helden wählen und gegen andere Spieler auf einer großen Karte antreten. Genretypisch wird hier einiges an Vasallen, Teamkämpfen und Heldenvielfalt geboten. Je näher der Releasetermin rückt, desto weiter schreitet die Entwicklung voran. Ab sofort reduziert NVIDIA Reflex die PC-Latenzzeit um bis zu 45 % und ermöglicht ein noch reaktionsschnelleres Gameplay.

Das neue 6v6-Third-Person-MOBA von Valve lässt die Spielenden aus einer Vielzahl von Helden wählen und gegen andere Spieler auf einer großen Karte antreten. Genretypisch wird hier einiges an Vasallen, Teamkämpfen und Heldenvielfalt geboten. Je näher der Releasetermin rückt, desto weiter schreitet die Entwicklung voran. Ab sofort reduziert NVIDIA Reflex die PC-Latenzzeit um bis zu 45 % und ermöglicht ein noch reaktionsschnelleres Gameplay. World of Warcraft: The War Within: Im Rahmen des ersten großen Patches der aktuellen Erweiterung warten Abenteuer mit den Goblins in Lorenhall auf uns. Hier gibt es neben dunklen Geschäften auch schnelle Motorräder. In den Einstellungen lässt sich NVIDIA Reflex aktivieren, um Azeroth mit noch reaktionsschnellerem Gameplay zu erleben.

Im Rahmen des ersten großen Patches der aktuellen Erweiterung warten Abenteuer mit den Goblins in Lorenhall auf uns. Hier gibt es neben dunklen Geschäften auch schnelle Motorräder. In den Einstellungen lässt sich NVIDIA Reflex aktivieren, um Azeroth mit noch reaktionsschnellerem Gameplay zu erleben. Fortnite: In Fortnite Battle Royale Chapter 6 Season 2 geht es in Crime City hoch her. Egal ob man Banken plündert, Geldtransporter entführt oder Züge ausraubt, hier wird alles geklaut, was nicht Niet- und Nagelfest ist. Auch hier lässt sich die Latenz mit NVIDIA Reflex um bis zu 46 % reduzieren.

In Fortnite Battle Royale Chapter 6 Season 2 geht es in Crime City hoch her. Egal ob man Banken plündert, Geldtransporter entführt oder Züge ausraubt, hier wird alles geklaut, was nicht Niet- und Nagelfest ist. Auch hier lässt sich die Latenz mit NVIDIA Reflex um bis zu 46 % reduzieren. Apex Legends: In der neusten Season wird die Community mit neuen Inhalten und Wettbewerben in den Fokus gerückt. Wöchentlich warten Community-Herausforderungen der Creator Commissioners. Dank NVIDIA Reflex kann man hier seine Reaktionsfähigkeit um bis zu 37 % steigern.

Neues bei GeForce NOW:

Der Cloud Service von NVIDIA bringt im März viele neue Titel mit sich, die sich so auch auf schwachen Systemen mit höchsten Auflösungen und Details erleben lassen. Diese Woche werden bereits sechs neue Titel aufgenommen, darunter auch Halo: The Master Chief Collection von Xbox Game Studios.

Balatro

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Evil Within 2

Halo: The Master Chief Collection

Murky Divers

Somerville

Im März warten richtige Blockbuster, nachfolgend eine Liste der kommenden 13 Spiele: