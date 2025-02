NVIDIA News: Neues zu DLSS 4 – Avowed bei GeForce NOW

Heute war nicht nur Verkaufsstart der NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, es gibt auch einen neuen Game-Ready-Treiber und viele weitere Neuheiten. Die Auswahl an Spielen mit DLSS und insbesondere DLSS-4-Integration nimmt weiter zu und Avowed findet seinen Weg zu Nvidia GeForce NOW.

Neuigkeiten rund um DLSS:

DLSS optimiert die Spielleistung ab sofort in folgenden Titeln

Marvel Rivals : Ab morgen steigert DLSS 4 die Performance des teambasierten Superhelden-PvP-Shooters von NetEase Games, der sich auch in der Top 5 der meistgespielten Spiele auf Steam hält. NVIDIA DLSS 4 bringt hier die Multi Frame Generation in die hoch detaillierten Unreal Engine 5 Arenen. Auf GPUs der GeForce-50-Serie steigert sich so die Framerate im Vergleich zum klassischen Brute-Force-Rendering um den Faktor 4,4. Jeder, der die NVIDIA App nutzt, kann zudem DLSS Super Resolution auf das neue DLSS 4 Transformer KI-Modell aufrüsten. Bei NVIDIA findet sich hierfür eine kurze Anleitung.

Delta Force: Black Hawk Down : Ebenfalls ab morgen können sich alle Delta Force-Fans die vollständig in der Unreal Engine 5 überarbeitete Black Hawk Down-Kampagne herunterladen. So kann man die Ereignisse des auf realen Begebenheiten beruhenden Spielfilms von 2001 und des Originalspiels von 2003 mit den neusten Technologien erleben. Direkt zum Launch ist eine Unterstützung von DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution implementiert. So ergibt sich auf GPUs der GeForce RTX-50-Serie bei 4K mit maixmalen Einstellungen eine Steigerung der Frame Rate um den Faktor 6,9.

Indiana Jones und der Große Kreis : Das neuste Update bringt nun auch DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Ray Reconstruction mit sich. Zudem werden DLSS Super Resolution und DLAA auf das neue, transformerbasierte KI-Modell aktualisiert. Auch vollständige Raytracing Schatten von allen Lichtquellen finden jetzt den Weg ins Spiel. So werden mit GeForce RTX 50-Serie GPUs bislang unerreichte Bildraten bei verbesserter Bildqualität möglich.

Lost Records: Bloom & Rage : Hier wartet eine Erzählreise von den Machern von Life is Strange auf die Spielenden. Zurück in den 90er Jahren erleben wir den entscheidenden Sommer von vier Mädchen im Highschool-Alter. Durch ihre Punkband, ihre wachsende Freundschaft und ein unerklärliches Ereignis knüpfen sie enge Bande. Der Titel ist ab sofort erhältlich und bietet eine Unterstützung für DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: Goro Majima, ein berüchtigter Ex-Yakuza, erleidet Schiffbruch auf einer einsamen Insel im Pazifik. Dabei vergisst er alles, sogar seinen Namen, und sucht nun nach Hinweisen auf deine verlorenen Erinnerungen. DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution stehen bereit, um die Leistung zu steigern. Für eine maximale Bildqualität lässt sich auch DLAA aktivieren.

Das NVIDIA Studio Treiberupdate:

Pünktlich zum Release der GeForce RTX 5070 Ti erfolgt auch ein Update des NVIDIA Studio Treibers, der ab nächster Woche bereitsteht. Die neue Grafikkarte bietet zudem viele Features, die sich jeder Grafikdesigner wünscht:

Tensor-Kerne der 5. Generation mit FP4-Unterstützung : Verdoppelte KI-Leistung und geringerer VRAM-Bedarf zur lokalen Ausführung generativer KI-Modelle.

: Verdoppelte KI-Leistung und geringerer VRAM-Bedarf zur lokalen Ausführung generativer KI-Modelle. 9. Generation Dual-Encoder + 6. Generation Decoder : Ermöglicht 4:2:2-Farben in Profiqualität und verkürzt Exportzeiten um das bis zu 8-fache für schnellere Videobearbeitung.

: Ermöglicht 4:2:2-Farben in Profiqualität und verkürzt Exportzeiten um das bis zu 8-fache für schnellere Videobearbeitung. DLSS 4 + Multi Frame Generation : Nahtlos und mit flüssigeren Bildraten durch gewaltige 3D-Szenen in Chaos Vantage und D5 Render navigieren.

: Nahtlos und mit flüssigeren Bildraten durch gewaltige 3D-Szenen in Chaos Vantage und D5 Render navigieren. FP4-Optimierungen : Hochmoderne KI-Modelle wie FLUX.1 [dev] erzeugen Bilder in nur 8 Sekunden.

: Hochmoderne KI-Modelle wie FLUX.1 [dev] erzeugen Bilder in nur 8 Sekunden. 16 GB GDDR7-Speicher + 896 GB/Sek. Bandbreite: 78 % schneller als die RTX 4070 Ti und beseitigt Bottlenecks für uneingeschränkte Kreativität.

GeForce NOW und Avowed:

Nicht nur zu DLSS gibt es regelmäßig Updates und Neuigkeiten, auch GeForce NOW wird stetig erweitert. Das neue Action RPG Avowed von Obsidian Entertainment steht absofort auch über GeForce NOW zur Verfügung. So kann man den eigentlich recht leistungshungrigen Titel auch auf schwächeren PCs, dem Mac, SHIELD TV, Smart-TVs und vielen weiteren Geräten genießen. Performance-Mitglieder können eine Auflösung von bis zu 1.440 p genießen, auf alle Ultimate-Mitglieder wartet sogar eine 4K-Auflösung. Ab sofort sind auch wieder Tagespässe verfügbar, die 24 Stunden lang einen uneingeschränkten Zugang auf leistungsstarke Cloud-Spiele mit allen Vorteilen einer GeForce NOW Ultimate- oder Performance-Mitgliedschaft bieten. Insgesamt sind folgende Titel neu: