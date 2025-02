NVIDIA News: DLSS 4 in immer mehr Spielen

DLSS 4 von NVIDIA findet den Weg in immer mehr Spieletiteln. Auch diese Woche gibt es wieder Neuigkeiten zur DLSS-Integration in mehrere neue Titel, so wächst die Liste der mehr als 700 Spiele und Apps mit RTX-Unterstützung stetig an. Ebenfalls neu ist diese Woche ein neuer Game-Ready-Treiber.

Avowed: Bevor am 18. Februar die Vollversion des neuen Titels von Obisdian Entertainment und Xbox Game Studios erscheint, startet heute der erweiterte Early Access für all diejenigen, die die Premium Edition ihr Eigen nennen. In Avowed tauchen die Spielenden in die fiktive Welt von Eora ein, die erstmals in der Pillars of Eternity-Reihe vorgestellt wurde. In den Lebenden Landen breitet sich eine Seuche aus und die Spielenden müssen den Gerüchten hierüber nachgehen. Direkt zum Start werden DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation, NVIDIA Reflex und hardwarebeschleunigte Raytracing-Reflesxionen unterstützt. Besitzt man eine GeForce RTX 50- oder 40-Series GPU lässt sich in der NVIDIA App DLSS 4 Overrides aktivieren.

Star Wars™ Outlaws: Das aktuelle Update bringt DLSS 4 mit Multi Frame Generation, ein verbessertes DLSS Frame Generation-Modell (mehr Leistung bei weniger VRAM-Bedarf) und das neue DLSS Transformer KI-Modell für DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction und DLAA mit sich. Durch die Verwendung anderer DLSS-Technologien wird bei der DLSS Multi Frame Generation auf den RTX 50-Series-GPUs eine Leistungssteigerung von durchschnittlich bis zu 9,3 gegenüber dem klassischen Brute-Force-Rendering erzielt. So erreicht eine GeForce RTX 5090 mit Raytracing und Ultra-Einstellungen über 220 Bilder pro Sekunde bei 4K-Auflösungen. Die GeForce RTX 5080 kommt hier auf bis zu 150 Bilder pro Sekunde.

Legacy: Steel & Sorcery: Dieser von MMO-Veteranen entwickelte Titel ist quasi ein Liebesbrief an PvP-Kämpfe, das Sammeln von Ressourcen, Erkundung und das Zusammensein in MMOs. Es bietet Einzel- oder Koop-Extraktions-Spielerlebnis. Gestern wurde der Titel auf Steam im Early Access veröffentlicht und mit einer GeForce RTX-GPU kann die Leistung mit DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation beschleunigt werden.

Wuthering Waves: In diesem neuen Open-World-Titel von KURO GAMES erwacht die Zivilisation nach ihrem Untergang zu neuem Leben. Direkt zum Start war eine Unterstützung von DLSS Super Resolution vorhanden. Mit dem heutigen Update wird eine Unterstützung von DLSS Frame Generation, NVIDIA Reflex und Raytracing-Reflexionen implementiert. So kann die Framerate beschleunigt, die Latenz reduziert und das Gameplay visuell spektakulärer gestaltet werden.

Dark Messiah of Might and Magic RTX Remix: Unter dem Banner von wiltOS Technologies hat ein kleines Team von Moddern daran gearbeitet, den 2006 von Ubisoft und Arkane Studios veröffentlichten Titel zu überarbeiten. Hierzu wurden drei verschiedene Modi entwickelt, die man sowohl separat als auch kombiniert nutzen kann. Ein Mod aktualisiert das Spiel an sich, führt Qualitätsverbesserungen ein und behebt Bugs. Mit dem zweiten kommen eine vollständige Online-Koop-Kampagne und weitere neue Inhalte hinzu. Beim dritten Mod handelt es sich um einen NVIDIA RTX Remix, der eine komplette grafische Überarbeitung mit Raytracing und DLSS hinzufügt.

Der ebenfalls heute neu erschiene GeForce Game Ready-Treiber bringt die sofortige Integration von Avowed, das DLSS-4-Update von Indiana Jones und der große Kreis sowie die Integration von Civilization VII und das DLSS-Frame-Generation-Update von Wuthering Waves mit sich. Weiterhin kommen vier neue Optimal Playable Settings-Profile und fünf neue G-SYNC-kompatible Bildschirme hinzu.