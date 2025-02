Neue Infos zu neuen Battlefield 6

Electronic Arts und DICE haben erste konkrete Details zum nächsten Battlefield-Teil enthüllt, der voraussichtlich im Oktober 2025 erscheinen soll . Nach dem holprigen Launch von Battlefield 2042 setzt der Publisher auf einen „Zürck zu den Wurzeln“-Ansatz: Das Spiel kehrt zum modernen Setting (Zeitraum 2025–2030) zurück und kombiniert dies mit einer Singleplayer-Kampagne, die vom Dead Space-Remake-Studio Motive entwickelt wird . Die Handlung dreht sich um einen Konflikt zwischen einer privaten Militärfirma und der NATO, mit Schauplätzen wie Gibraltar und den USA . Im Multiplayer reduziert sich die Spielerzahl pro Match von 128 auf 64 Teilnehmer, während das klassische 4-Klassen-System (Assault, Engineer, Recon, Support) zurückkehrt . Geplant sind zudem 10 Maps zum Launch sowie 45 Waffen – doppelt so viele wie bei Battlefield 2042 . Ein Highlight sind die verbesserten Zerstörungsmechaniken, die laut Entwickler Ripple Effect „die realistischsten der Branche“ werden sollen . Erstmals arbeiten vier EA-Studios (DICE, Criterion, Ripple Effect, Motive) gemeinsam am Projekt. Während DICE den Multiplayer verantwortet, entwickelt Ripple Effect einen kostenlosen Battle-Royale-Modus mit tropischer Umgebung . Ein Community-Testing-Programm startet am 5. Februar 2025, bei dem Spieler Feedback zu frühen Builds geben können – eine direkte Reaktion auf die Kritik an mangelnder Kommunikation bei vorherigen Titeln . Die offizielle Ankündigung mit Gameplay-Trailer wird voraussichtlich im Rahmen eines EA-Livestreams im März 2025 erwartet . Bis dahin bleibt der genaue Titel (Battlefield 6 oder Battlefield 2025) noch offiziell unbestätigt.

