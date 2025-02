LEGOLAND Deutschland 2025: Kreativ, gemeinsam, unvergesslich

Nicht mehr lange, und am 5. April öffnet das LEGOLAND Deutschland Resort seine Tore für die Saison 2025. Es wartet ein neues Jahr voller unvergesslicher Momente, rasanter Achterbahn-Action und kreativen LEGO® Momenten.

Eine Saison voller Spiel, Spaß und Abenteuer:

Direkt zur Saisoneröffnung gibt es ein kleines Event, in dem die Gäste von zahlreichen LEGO Charakteren begrüßt werden. Darunter der Star der neuen Sommershow „Officer Duke Detain“, der Weihnachtsmann und sogar Frankenstein. Sie alle geben einen Ausblick auf die Events und Überraschungen der Saison 2025.

Zu den Osterferien wartet bereits das nächste Event, das sich vom 12. bis zum 27. April über die Woche vor und nach Ostern erstreckt. Hier werden die Kinder zu kleinen Baumeistern, mit dem Ziel im MINILAND das größte LEGO Osternest der LEGOLAND Geschichte gemeinsam zu bauen. Zudem ist „Hopsy“ im LEGOLAND unterwegs, ein lebensgroßer roter LEGO DUPLO Hase.

An den Mai-Wochenenden und in den Pfingstferien wartet ein geheimnisvolles, besonders Event auf die Gäste. Was genau passieren wird, ist noch ein großes Geheimnis, doch die LEGO Welt wird auf jeden Fall auf spektakuläre Weise zum Leben erweckt. Natürlich steht auch hier die Kreativität im Mittelpunkt und jeder kann zum Star werden.

Im Sommer warten gleich mehrere Events auf die Gäste und das LEGOLAND Deutschland wird ab Juli 2025 zur pulsierenden Metropole mit der großen LEGOLAND Sommershow als Highlight. In der LEGO Arena warten actiongeladene Verfolgungsjagden quer durch LEGO City. Hier gibt es nicht nur spektakuläre Motorrad-Stunts, sondern auch waghalsige Zipline-Flüge, beeindruckende Skateboard-Tricks und dynamische Parkour-Einlagen. Im August geht die Party an drei Tagen besonders lang und der „Summer in the City“ wird, begleitet von Live-Musik bis 22 Uhr gefeiert. Ein gigantisches Feuerwerk als Finale lässt den Himmel in leuchtenden Farben erstrahlen. Und wird es einmal zu heiß, kann man sich natürlich im Wellenreiter, bei turbulenten Piraten-Wasserschlachten mit Käpt’n Nick und den weiteren spritzigen LEOGLAND Wasserattraktionen abkühlen. In der LEGO City Bauzone kann man auch wieder besonders kreativ werden und gemeinsam mit den Adult Fans of LEGO fantasievolle Stadtlandschaften erschaffen. So entsteht Stein für Stein eine LEGO Metropole der Extraklasse.

Natürlich sind pünktlich zu Halloween vom 3. Oktober bis 9. November im LEGOLAND Deutschland wieder einmal die Monster los. Hier können die kleine Halloween-Fans eine schaurig-schöne Monster-Party erleben. Der Park wird hierzu mit tausenden echten Kürbissen, frechen Geistern und verspielten LEGO Monstern dekoriert. Interaktive Gruselaktionen, spektakuläre Shows und der einzigartige Sound von Heavysaururs sorgen für eine garantiert monstermäßige Stimmung. Für alle, die sich hierbei nicht so wohlfühlen, wird es aber auch dieses Jahr wieder Bereiche geben, in denen man vorm Grusel sicher ist und sich alles um Spiel, Spaß und Abenteuer dreht.

Auch nach dem Saisonende wird der Spaß wieder in die Verlängerung gehen und pünktlich zur Weihnachtszeit wird das LEGOLAND Deutschland wieder zum WinterWonder LEGOLAND. Tausende Weihnachtsbäume, funkelnde Lichter, liebevoll dekorierte Themenbereiche und glänzende Highlights, wie die atemberaubende Lasershow sorgen gemeinsam mit der winterlichen Parade für ein unvergessliches Erlebnis.

Hier der Eventkalender 2025 im Überblick:

5. – 6. April Saisoneröffnung

12. – 27. April Osterevent

Mai & Juni Kreatives Geheimevent

5. Juli – 14. September LEGO® City Sommershow

2. + 9. + 16. August Lange Sommer-Nächte

3. Oktober – 9. November Halloween Monster-Party

28. November – 06. Januar WinterWonder LEGOLAND®

Die zweite Saison im PEPPA PIG Park:

Der PEPPA PIG Park, nur wenige Schritte vom LEGOLAND Deutschland entfernt, startet ebenfalls am 5. April in die neue Saison. Das zweite Jahr des noch jungen Parks verspricht noch mehr Highlights. Neue Liveshows mit Familie Wutz, exklusive Themenevents und Mitmach-Aktionen warten hier auf kleine und große Peppa-Fans. Peppa und ihre Freunde läuten gemeinsam eine neue Runde Spielspaß ein.