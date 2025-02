HATOR präsentiert das Phoenix 2 Wireless Hi-Res Gaming Headset

HATOR, ein innovativer Hersteller von Gaming-Peripherie, präsentiert mit dem Phoenix 2 Wireless sein neues Flaggschiff Gaming-Headset. Es verbindet Hi-Res zertifiziertes Audio mit einem fortschrittlichen, hybriden Active Noise Cancelling (ANC) und leistungsfähigen kabellosen Technologien.

„With Phoenix 2 Wireless, we wanted to push boundaries in gaming audio a bit further for our customers,“ erklärt Oleg Moroz, HATOR Chief Product Officer. „So we combined several advanced technologies – PET membranes, our new Driver Cavity design, LDAC for high-bitrate Bluetooth, and a sophisticated hybrid ANC system. We didn’t want users to choose between great gaming sound and quality music reproduction – they should have both. Adding spatial audio with head tracking was a natural next step for deeper immersion. One thing I’m particularly proud of is our SyncHUB application. Being able to adjust your headset from your phone might seem straightforward, but it really transforms how people interact with their audio setup beyond traditional desktop environments.„

Das HATOR Phoenix 2 Wireless im Detail:

Das fortschrittliche Akustik-System basiert auf speziell angefertigten 40 mm großen Treibern mit PET-Membran und Neodym-Magneten, die zudem die Hi-Res-Audio-Zertifizierung der JAS (Japan Audio Society) besitzen. Diese sitzen jeweils in einem Gehäuse, das speziell für eine optimierte akustische Performance entwickelt wurde. Der Frequenzbereich fällt mit 10 Hz bis 44 kHz sehr breit aus. Durch die Kombination eines 32-Bit-Dual-Core-DSP mit einem 24-Bit-DAC werden Abtastraten von 96 kHz möglich.

Das hybride ANC des Headsets bietet eine vor- und rückwärts gekoppelte Dual-Channel-Architektur mit einer Abtastrate von 750 kHz. Die Analog-zu-Analog-Latenz beträgt branchenführende 0,0075 ms. Zudem kommen 20 Präszisions-Biquad-Filter für jeden FF/FB-Kanal und eine Musik-Kompensations-Kontrolle zum Einsatz.

Die drahtlose Anbindung basiert auf der ClearScan™-Technologie von HATOR. Diese optimiert aktiv die Kanalauswahl sowohl für die 2,4-GHz-Anbindung als auch für den Bluetooth-5.4-Modus. Die 2,4-GHz-Anbindung ist für den Gaming-Einsatz optimiert und erreicht eine Latenz von weniger als 20 ms. Bluetooth unterstützt hochqualitative Audioübertragung auf Basis des Sony LDAC Codec, der Bitraten von bis zu 990 kbps ermöglicht. Zudem können durch die gleichzeitige Verwendung der 2,4-GHz- und der Bluetooth-Anbindung zwei Geräte gleichzeitig genutzt werden.

Das Mikrofon besitzt eine omnidirektionale Ausrichtung und verfügt über einen breiten Frequenzbereich von 30 Hz bis 16 kHz sowie ein Signal-Rausch-Verhältnis von >58 dB. Mit einem integrierten ENC-System wird eine kristallklare Sprachqualität erreicht.

Erhältich ist das neue HATOR Phoenix 2 Wireless Hi-Res Gaming Headset in den Farben Schwarz und Weiß. Abgerundet wird die Ausstattung durch ein gepolstertes Kopfband sowie die integrierte ARGB-Beleuchtung. Mit einem Gewicht von 297 g fällt es zudem recht leicht aus. Es fügt sich nahtlos in das Software-Ökosystem von HATOR SyncHUB™ ein, das sowohl für iOS als auch Android verfügbar ist. Über die App lässt sich das Headset individuell konfigurieren und mit Audioprofilen anpassen. Auch Headtracking wird unterstützt.

Wichtige Features im Überblick: