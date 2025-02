Fish & Katz – Kartenspiel Test/Review

Katzenfans aufgepasst: Mit Fish & Katz bringt Heidelbär Games ein familienfreundliches Reaktionsspiel auf den Markt. Ob uns neben dem niedlichen Design auch das Gameplay zum Schnurren gebracht hat, erfahrt ihr in unserem Test.

Vielen Dank an Heidelbär Games für die Bereitstellung des Testmusters.

Kurzbeschreibung:

„Die alten Fischbudenbesitzer auf dem berühmten koreanischen Fischmarkt Jagalchi brauchen manchmal ein Päuschen von der harten Arbeit. Wenn sie mal ein Nickerchen halten, übernehmen ihre geliebten Katzen den Stand. Diese loyalen Miezen lieben ihre Besitzer über alles, aber Fisch lieben sie auch. Was soll da schon schief gehen?“ – Heidelbär Games

Alter 6+ Anzahl Spielende 2-6 Spieldauer 20 Minuten Genre Kartenspiel, Reaktionsspiel Kategorie Familienspiele Autor Benjamin Leung Verlag Heidelbär Games EAN 4260664070924 Erscheinungsdatum 21.11.2024

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Über Heidelbär Games:

2019 trennte sich HeidelBÄR Games von Asmodee und wurde zur eigenständigen GmbH mit dem bisherigen Studioleiter Heiko Eller-Bilz als Geschäftsführer. Der Heidelberger Spieleverlag lokalisiert neben seinen Eigenentwicklungen mit den Spielen von Czech Games Edition und Horrible Games auch internationale Spieletitel.

Inhalt:

Der Inhalt der farbenfrohen, im Anime-Stil designten Verpackung gestaltet sich recht übersichtlich:

50 Fischkarten

6 Finger-Katzentatzen

4 Erweiterungskarten

6 Übersichtskarten

20 Tatzenmarker

Das besondere Highlight des Spiels sind natürlich die bunten, gestrickten Katzentatzen. Sie sind verschieden lang und passen sowohl Kindern als auch Erwachsenen – und kommen bei beiden gleichermaßen gut an. Dank der unterschiedlichen „Fell“-Farben kann jeder Spieler im Partnerlook mit seiner liebsten Samtpfote spielen.

Das Design der Verpackung sowie der Fische auf den 50 Spielkarten stammt von der bekannten koreanischen Künstlerin Hami. Auch wenn es sich eigentlich um Fische auf dem Fischmarkt handelt, sind die farbenfrohen Karten familienfreundlich gestaltet.

Zu den Fischkarten gesellen sich außerdem 6 Übersichtskarten, die einen Überblick über die zu erhaschenden Punkte geben. Zuletzt enthält das Spiel auch eine kleine Erweiterung in Form von 4 Tintenfischkarten. Abgesehen von den Katzentatzen und den Karten sind noch 20 kleine Tatzenmarker aus Plastik Teil der Spielebox. Diese werden später bei der Punktewertung benötigt.

Positiv fallen die Bemühungen des Spieleverlags zum Thema Nachhaltigkeit auf: Zum einen sind die Marker aus nachhaltig wiederverwerteten Kunststoff gefertigt; zum anderen unterstützt Fish & Katz „Trees for the future“. Der Verlag schreibt: „Wir freuen uns sehr, durch den Verkauf von Fish & Katz für jedes verkaufte Spiel einen Baum pflanzen lassen zu können! Da Bäume nicht alles sind, bezieht sich die weitere Arbeit von „Trees for the future“ auch darauf, regional ansässige Familien, die von der Landwirtschaft leben, mit Wissen und Werkzeugen zu unterstützen.“ Weitere Infos finden sich auf der Website.

Spielablauf:

Vorbereitung:

Als Erstes werden alle Fischkarten gemischt und anschließend als Nachziehstapel verdeckt bereitgelegt. Nun wird eine Anzahl der Fischkarten, in Höhe von Spielerzahl +1, umgedreht. Es gibt verschiedene Fischkarten mit unterschiedlichen Wertungen – zwischen 1 und 3 Pfötchen. Jetzt wird es katzig, da die Spieler je eine der Finger-Katzentatzen überziehen und sich bereit machen.

Ablauf einer Runde:

Als Nächstes rufen alle laut: „1, 2, 3!“. Bei „3“ tatzen die Spieler gleichzeitig auf eine der offen liegenden Fischkarten. Hat ein Spieler seine Tatze als einziger auf einer Fischkarte, darf er diese behalten und seiner Sammlung hinzufügen. Haben mehrere Spieler auf eine Karte getatzt, bekommt keiner die Karte und sie wandert auf den Ablagestapel. Anschließend werden neue Karten ausgelegt. Ziel ist es, immer drei Karten einer Fischart zu sammeln; wenn ein Spieler von zwei Sorten je 3 Karten ertatzen konnte, findet eine Wertung statt, bei der jeder Spieler anhand der gesammelten Fisch-Tripel ein bis drei Tatzen-Marker bekommt. Daraufhin werden alle Karten eingesammelt und neu gemischt; die nächste Runde beginnt. Gewonnen hat der Spieler, der als erstes sechs Tatzen-Marker ergattern kann.

Die kleine Erweiterung, die optional unter die Fischkarten gemischt werden kann, gibt Spielern außerdem die Möglichkeit, anderen Fische zu klauen.

Die kluge Tatze fängt den Fisch!

Zwar ist Fish & Katz ein Reaktionsspiel, da alle Katzen gleichzeitig nach den Fischen tatzen, dennoch gewinnt hier nicht die schnellste Samtpfote. Wer versucht denselben Fisch zu schnappen wie eine der anderen Katzen, geht leer aus. Daher sind manchmal die Fische mit den wenigstens Tatzenpunkten die beste Wahl. Zudem muss man stets die Fische seiner Mitspieler im Blick behalten.

Letztendlich braucht man aber vor allem auch eine gute Portion Glück, um genügend Fische derselben Art zu schnappen. Schließlich weiß man nie, welche Taktik die Mitspieler verfolgen. Die Tintenfisch-Erweiterung macht das Ganze noch um einiges lustiger, da man nie weiß, wer einem als nächsten einen der heiß umkämpften Fische klaut.

Je mehr Tatzen, desto besser?

Theoretisch lässt sich das Spiel mit 2-6 Spielern spielen. In der Anleitung gibt es zusätzlich eine Regelerweiterung für das Spiel zu zweit. Diese funktioniert zwar, wir hatten jedoch am meisten Spaß mit mindestens 3 Spielern, da die Züge im Spiel mit zwei Spielern einfach zu leicht vorhersehbar sind. Je mehr Katzentatzen, desto chaotischer und lustiger werden die Runden. Daher empfehlen wir Fish & Katz vor allem für Spieleabenden mit mindestens drei Katzenliebhabern.

Familientauglichkeit / Schwierigkeitsgrad:

Das Spiel ist laut Hersteller ab 6 Jahren empfohlen. Im Test war es auch von einer Vierjährigen problemlos spielbar und ist somit für die ganze Familie geeignet. Die Regeln sind leicht zu verstehen und ebenso schnell erklärt und mit kurzen Runden von etwa 15-20 Minuten können auch schon kleinere Kinder problemlos auf Fischfang gehen.

Das soll allerdings nicht heißen, dass es sich nur um ein Kinderspiel handelt. Wer ein kurzweiliges, lustiges Reaktionsspiel für einen Abend mit Freunden sucht, wird hier genauso fündig. Fish & Katz ist einfach zu erlernen, bietet aber dennoch genügend Abwechslung, um ein paar Runden zu spielen.

Dadurch, dass alle gleichzeitig tatzen und nicht, wie zum Beispiel bei Spielen wie Halli Galli die schnellste Katze siegt, spielt neben dem taktischen Aspekt auch Glück eine Rolle. So haben auch jüngere Mitspieler die Möglichkeit zu gewinnen. Die Mini-Erweiterung macht das Spielgeschehen etwas komplexer, daher empfehlen wir, die ersten Runden ohne zu spielen.

Fazit

Fish & Katz kombiniert ein süßes Design mit einem cleveren Reaktionsmechanismus, der mehr bietet als bloßes „schneller sein als die anderen“. Wer denkt, hier gewinnt nur die flinkste Samtpfote, täuscht sich: Taktik und ein Hauch Glück sind genauso entscheidend. Die gestrickten Katzentatzen sind nicht nur ein Hingucker, sondern sorgen auch für ordentlich Chaos am Spieltisch – genau das, was ein gutes Familienspiel braucht.

Ob für einen lockeren Spieleabend mit Freunden oder eine Runde mit den Kids – Fish & Katz liefert kurzweiligen Spielspaß für alle Altersklassen. Und wer noch eine Prise Extra-Wahnsinn will, mischt die Tintenfischkarten dazu. Wer also gerne in geselliger Runde auf Fischfang geht und keine Angst vor chaotischen Tatzen-Duellen hat, wird hier garantiert schnurrend glücklich!