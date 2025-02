Final Fantasy 7 – Die Spannung zum großen Finale steigt

Am 23. Januar 2025 wurde „Final Fantasy 7 Rebirth“ von Square Enix für Steam und den Epic Games Store veröffentlicht. Die PC-Version ist eine optimierte Version des PS5 Titels und verfügt über Beleuchtungsanpassungen, verbesserte Polygondichte und eine insgesamt größere Texturdichte in allen Szenen. Das Ergebnis sind schönere und detailliertere Hintergründe, Unterstützung für bis zu 120 FPS und eine Optimierung für das Steam Deck. Die Rezensionen sind durchweg positiv und es scheint so, als ob der zweite Teil der Reihe auch auf dem PC gut angenommen werden wird. Der Weg für den dritten Teil ist also geebnet.

Fortschritt und Perspektiven

Im jüngsten Interview gewährten Naoki Hamaguchi und Yoshinori Kitase, zwei der kreativen Köpfe hinter der gefeierten „Final Fantasy 7 Remake“-Serie, spannende Einblicke in den Entwicklungsfortschritt des finalen dritten Teils der Trilogie.

Hamaguchi, der Direktor des Projekts, bestätigte, dass die Arbeit am dritten Teil unmittelbar nach Abschluss von „FF7 Rebirth“ begonnen habe. Besonders erfreulich: Der Entwicklungsprozess liege exakt im Zeitplan, der beim Start des Remake-Projekts festgelegt wurde. „Wir kommen ohne Verzögerungen voran“, betonte Hamaguchi und rief die Fans dazu auf, gespannt zu bleiben.

Yoshinori Kitase, der Produzent der Serie, ergänzte, dass das Szenario des finalen Kapitels mittlerweile abgeschlossen sei. Er hob dabei die Vision von Tetsuya Nomura hervor, der für den letzten Teil ein Ergebnis angestrebt habe, das nicht nur das Originalwerk respektiert, sondern auch über die Vorlage hinausgeht, um ein umfassendes Gefühl der Zufriedenheit zu vermitteln. „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, so Kitase, „und bin mir sicher, dass es auch die Fans begeistern wird.“

>FF7 – Rebirth – Test

Die Bedeutung von „Final Fantasy 7 Rebirth“

Mit „FF7 Rebirth“, dem zweiten Teil der Trilogie, wurde das Ziel verfolgt, sowohl langjährige Fans des Originals als auch eine neue Gruppe bzw. Generation von Spielern zu erreichen. Besonders die Frage nach Aeriths Schicksal, eines der am meisten diskutierten Ereignisse der Handlung, das in „Rebirth“ neu interpretiert wurde. „Es ist ein Erlebnis, das sowohl Veteranen als auch junge Spieler emotional mitreißen wird“, so Hamaguchi.

Die Veröffentlichung der PC-Version von „FF7 Rebirth“ stellt dabei einen weiteren Schritt dar, die Serie für ein breiteres Publikum zu öffnen. Kitase und Hamaguchi empfehlen den Kauf des Doppelpacks für den PC, der sowohl „FF7 Remake“ als auch „FF7 Rebirth“ umfasst und derzeit zu einem attraktiven Preis erhältlich ist. Dieses Bundle bietet die ideale Gelegenheit, in die Welt von „Final Fantasy 7“ einzutauchen – und sich auf den dritten Teil vorzubereiten, um schließlich für das epische Finale des Remake-Projekts vorbereitet zu sein.

Final Fantasy 7 – Blick in die Zukunft

Die Entwicklung der „Final Fantasy 7 Remake“-Trilogie schreitet zu diesem Zeitpunkt planmäßig voran, was die Community sehr freuen wird und die Entwickler sind zuversichtlich, dass das Projekt einen, dem Titel gerecht werdenden, Abschluss erhalten wird. Die Fans der Reihe können entspannt aufatmen und die aufregende Zeit des Wartens auf den Abschluss der Trilogie mit der PC-Version von FF7-Rebirth überbrücken. Und natürlich gespannt darauf sein, wie Square Enix nicht nur die klassische Essenz des Spiels am Leben erhält sondern auch weiterhin mutig neue Wege geht um uns alle zu überraschen. „Wir Entwickler haben viel Herzblut in diese Spiele gesteckt“, erklärte Hamaguchi. Und dieser Einsatz scheint sich bereits jetzt bemerkbar zu machen. Die Spannung auf das dritte und finale Kapitel könnte kaum größer sein.