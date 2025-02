Elden Ring Nightreign – FromSoftware kündigt Release an

„Seekers of Redemption ihr wurdet auserwählt, schließt euch zusammen und fordert das Leben des Nightlords heraus.“ Mit Elden Ring Nightreign erscheint nun bald das heiß ersehnte neue und ambitionierte Koop-Battle-Royale-Erlebnis aus dem Hause FromSoftware. In der Form eines offiziellen Trailers wurde nun das Erscheinungsdatum bestätigt: Das Spiel erscheint am 30. Mai 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Steam) und Xbox-Konsolen.

Elden Ring Nightreign: Ein Überlebenskampf in drei Nächten

Die Spieler schlüpfen in die Rolle der „Seekers of Redemption“ und stellen sich einer gewaltigen Herausforderung: Sie müssen einen Drei-Tage-Zyklus in einer weitläufigen, sich dynamisch verändernden Karte überstehen, diese erkunden und zufällig generierten Gefahren trotzen. Gleichzeitig rückt ein mysteriöser blauer Feuersturm stetig näher, der unweigerlich zu einem finalen Bosskampf führt. Nach zwei überstandenen nächtlichen Bosskämpfen wartet der eigentliche Gegner auf die Spieler: einer von acht gefürchteten Nightlords.

Rückkehr legendärer Dark Souls-Bosse & gefährliche Umgebungen

Seit der ersten Ankündigung bei den Game Awards 2024 wurden zahlreiche neue Details zu Elden Ring Nightreign bekannt. Mit besonderer Begeisterung wurde die Integration ikonischer Bosse aus den Dark Souls-Spielen gefeiert. Ort des Geschehens ist ein tückisches Sumpfgebiet, das durch zufällige Kartenmodifikationen variabel bleibt. Auf diese Weise werden die Wiederholungen trotzdem zu einzigartigen, unvorhersehbaren Spielerlebnissen.

Elden Ring Nightreign – Flexible Multiplayer-Optionen

Obwohl für den Koop-Modus grundsätzlich drei Spieler erforderlich sind, bietet Elden Ring Nightreign mehrere Optionen für Solospieler. Wer sich allein ins Abenteuer stürzen möchte, kann entweder offline (ohne KI-Begleiter) oder online mit zufälligen Mitspielern antreten. Alternativ können sich Spieler allein, zu zweit oder als vollständiges Dreierteam in die Warteschlange einreihen.

Betatest: Erste Eindrücke noch vor dem Release

Ein exklusiver Network Test, bei dem game2gether mit dabei sein wird, ermöglicht es einer ausgewählten Spielergruppe, bereits vor dem offiziellen Release einen ersten Blick auf Elden Ring Nightreign zu werfen. Mehr dazu in der kommenden Woche. Der Test läuft von Freitag, dem 14. Februar, bis Montag, dem 17. Februar 2025 in mehreren dreistündigen Sitzungen:

14. Februar: 12:00 – 15:00 CET

12:00 – 15:00 CET 15. Februar: 04:00 – 07:00 CET & 20:00 – 23:00 CET

04:00 – 07:00 CET & 20:00 – 23:00 CET 16. Februar: 12:00 – 15:00 CET

12:00 – 15:00 CET 17. Februar: 04:00 – 07:00 CET

Während des Tests können Spieler vier der insgesamt acht Nightfarer-Charaktere ausprobieren, die jeweils über individuelle Fähigkeiten verfügen:

Wylder – Der vielseitige Allrounder

– Der vielseitige Allrounder The Guardian – Der robuste Tank

– Der robuste Tank The Recluse – Der mächtige Magier

– Der mächtige Magier The Duchess – Die geschickte Schurkin

Editionen, Preise und Vorbestellmöglichkeiten

Elden Ring Nightreign erscheint in zwei Varianten

Standard Edition: 39,99 €

39,99 € Deluxe Edition (PlayStation Store): 54,99 €

Das Spiel ist ein eigenständiges Werk und kein DLC für Elden Ring. Vorbestellungen sind derzeit auf Steam und im PlayStation Store möglich, zudem kann das Spiel auf Wunschlisten gesetzt werden.

Exklusives Sammlerstück: Der „Helmet of Wylder“

Parallel zum Release bringt Bandai Namco in Zusammenarbeit mit Pure Arts ein außergewöhnliches Sammlerstück auf den Markt: den „Helmet of Wylder“ im Maßstab 1:1. Die auf 9.999 Exemplare limitierte Nachbildung erscheint ebenfalls im Mai 2025 und ist ausschließlich im Bandai Namco Store erhältlich.

Details des Sammlerhelms:

Limitiert auf 9.999 Stück weltweit

Nummerierter Stand & Echtheitszertifikat

Material: ABS-Helm mit synthetischen Stoffdetails, Holzständer

ABS-Helm mit synthetischen Stoffdetails, Holzständer Größe: 50 x 49 x 45 cm

50 x 49 x 45 cm Gewicht: ca. 5 kg

Mit Elden Ring Nightreign geht FromSoftware den nächsten (und hoffentlich nicht letzten) Schritt in der Evolution seines gefeierten und epischen Elden Ring Universums und fordert uns in einem neuen und intensiven Koop-Battle-Royale-Erlebnis heraus. Wir dürfen uns auf eine düstere, aufreibende und tückische Reise freuen, in der das Überleben von Strategie, Geschick und Teamwork abhängt.