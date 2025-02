Die neue Rockfall 3 TKL Wireless von HATOR

Der innovative Hersteller von Gaming-Peripherie HATOR hat mit der Rockfall 3 TKL Wireless eine neue Gaming-Tastatur präsentiert. Hier kommen mehrere Features, die bislang nur im Enthuasiasten-Bereich anzutreffen waren, in den Mainstream-Markt. So bietet die neue Rockfall 3 ein Gasket-Mount-Design, QMK/VIA-Support, Hot Swappable Switches und eine kabellose Anbindung.

„With Rockfall 3, we’re bringing the most requested features into our mainstream line,“ erklärt Oleg Moroz, HATOR CPO. „After the inception of hot swap and wireless connectivity in our more expensive Skyfall series, we decided to go all-in on enthusiast features for Rockfall. Hot-swappable switches for easy customization, gasket mount for superior typing feel, and QMK/VIA support for complete control – these are firsts for our Rockfall series. These aren’t features you typically see in this market segment, but we believe they should be. It’s about making premium features accessible to more users without compromise.„

Die Technologie der drahtlosen Anbindung fand zuerst in der High-End-Tastatur Skyfall ihren Einsatz. Für die Rockfall-Serie wurde die Technologie angepasst und optimiert, sodass die Tastatur eine Gaming-optimierte kabellose 2,4-GHz-Anbindung mit einer Polling Rate von 1.000 Hz, Bluetooth 5.3 mit Multi-Device-Support und einen kabelgebundenen Anschluss via USB-C ermöglicht. Der große Akku mit 4.000 mAh ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 160 Stunden.

Das Gasket-Mount-Design, bekannt aus Custom-Tastaturen, ermöglicht ein optimiertes Tippgefühl, indem die Platte mit den Switches von Gehäuse isoliert wird. Zusammen mit einer mehrlagigen Schalldämmung ergibt sich eine überlegene Akustik und ein hervorragendes Tippgefühl.

Die vorgeschmierten mechanischen HATOR Aurum Switches bieten eine lineare Charakteristik. Für den Aufbau der Switches kommen POM für die Basis, POK für gleichmäßige Bewegungen und goldbeschichtete Kontakte zum Einsatz. So ergibt sich eine Auslösekraft von 50 gf sowie eine Lebenserwartung von 70 Millionen Tastenanschlägen. Von Hand vorgeschmierte POM Stabilisatoren stützen breite Tasten und sorgen für eine gleichmäßige Bewegung. Die Switches sitzen auf einem PCB, das Hot-Swappable tauglich ist. So können die Switches zu jeder Zeit getauscht und die Tastatur so individualisiert werden. Im Shop von HATOR finden sich neben den hauseigenen Switches weitere Varianten von anderen Anbietern.

Die QMK Firmware mit VIA Interface verleiht den Spielenden die volle Kontrolle über das Keymapping, Makroprogrammierung und weitere Funktionen. Hohe Qualität spiegeln auch die PBT Double-Shot-Keycaps in Kombination mit der Beleuchtung pro Taste wider. Die Tastatur misst 364 x 133 x 44 mm und wiegt 943 g. Durch die kompakten Abmessungen bleibt sich dennoch transportabel. Weitere Features sind ein N-Key-Rollover, die Erkennung gleichzeitiger Tastenauslösungen, ein integrierter Speicher und das abnehmbare USB Typ A auf Typ C Kabel.