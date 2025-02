Die CES Neuheiten von JMGO

JMGO, bereits seit vielen Jahren ein weltweiter Innovationsführer im Bereich der Laser-Videoprojektion, hat im Rahmen der CES 2025 eine Reihe neuer Produkte präsentiert. Zu den Neuheiten von JMGO zählt der O2S Ultra 4K, der N3 Ultra Max und der N1S Ultimate 4K. Die neuen Laserprojektoren nutzen einzigartige und hochmoderne Technologien sowie künstliche Intelligenz und sind so in der Lage das Videoerlebnis zu revolutionieren. Zudem wurde der O2S Ultra mit dem Award „Android Guys Best of CES 2025“ und der N3 Ultra Max mit dem Award „Avsforum Best of CES 2025“ prämiert.

Der N1S Ultimate 4K:

Als neues Flaggschiff von JMGO schickt sich der N1S Ultimate 4K an die neue Referenz unter den Laserprojektoren zu werden. Bereits auf der IFA 2024 in Berlin konnte er das Publikum mit seinen beeindruckenden Leistungen und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Er vereint modernste Technologie, elegantes Design und künstliche Intelligenz. Das Gimbal-ähnliche Chassis erlaubt horizontales und vertikales Neigen, sodass sich der Beamer besonders intuitiv ausrichten lässt. Die maximale Projektionsdiagonale beträgt 150 Zoll und dank sechs automatischer Bildanpassungstools ist eine schnelle Einrichtung und perfekte Ausrichtung ohne großen Aufwand möglich. Durch dieses ergonomische Design lässt er sich problemlos und flexibel in den unterschiedlichsten Umgebungen in Betrieb nehmen.

Der O2S Ultra 4K:

Dieser Ultra-Kurzdistanzprojektor sorgt mit seinen besonders kompakten Abmessungen für Begeisterung und stellt das kompakteste auf dem Markt verfügbare Modell dar. Durch den minimalen Abstand zur Wand ermöglicht er eine besonders einfache und platzsparende Installation und liefert dennoch eine atemberaubende 4K-Bildqualität. Aus einer Entfernung von nur 14,6 cm projiziert der O2S Ultra 4K eine Bildgröße von bis zu 100 Zoll (254 cm). Mit der MALC 3.0-Technologie erreicht er eine Helligkeit von 2.500 ISO-Lumen, eine BT.2020-Farbabdeckung von 110 % sowie ein natürliches Kontrastverhältnis von 1.800:1, zudem wird Dolby Vision unterstützt. Mit seinem stilvollen Design fügt erst ich nahtlos in jede Umgebung ein und stellt einen Meilenstein in der Welt der Videoprojektion dar.

Der N3 Ultra Max:

Bereits in China auf dem Markt verfügbar feierte der JMGO N3 Ultra Max auf der CES 2025 sein internationales Debüt. Mit einem Triple-Laser-System und der MALC 3.0-Technologie ist er besonders beeindruckend ausgestattet. Die MALC-Technologie sorgt nicht nur für eine extreme Helligkeit sondern sie reduziert auch das bei Triple-Laser-Projektoren häufig auftretende „Speckle“-Phänomen. Der motorisierte Schwenkmechanismus macht die Ausrichtung besonders einfach und flexibel, indem er sich über die Bluetooth-Fernbedienung steuern lässt. Der Laserprojektor bietet zwei Ausrichtungsmodi, eine schrittweise Anpassung im Lens-Shift-Stil und eine weite Bewegungssteuerung, um die vertikale und horizontale Position präzise zu verändern. Durch sein automatisches System mit außergewöhnlicher Präzision setzt JMGO mit diesem Laserprojektor neue Maßstäbe und der N3 Ultra Max reiht sich in den wachsenden Trend der „Lifestyle“-Projektoren ein.

Weitere Details zu allen Projektoren finden sich bei JMGO.