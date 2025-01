Verkaufsstart der ASUS GeForce RTX 5090 und 5080 Grafikkarten

ASUS beginnt nun mit dem Verkauf der unterschiedlichen Modelle der neuen GeForce RTX 5090 und RTX 5080 Grafikkarten. Die unterschiedlichen Modelle aus der ASUS ROG, TUF Gaming und Prime Serie hatten wir bereits in einem Artikel vorgestellt. Basierend auf der NVIDIA Blackwell Architektur bieten die neuen Grafikkarten bahnbrechende Möglichkeiten mit enormer KI-Leistung.

Verfügbar sind ab sofort folgende Modelle:

ROG Astral GeForce LC RTX 5090 OC

ROG Astral GeForce RTX 5090 und 5080 (auch als OC Edition)

TUF Gaming GeForce RTX 5090 und 5080 (auch als OC Edition)

ASUS Prime GeForce RTX 5080 (auch als OC Edition)

Alle neuen Grafikkarten verfügen über eine verbesserte Kühllösung mit Phasenwechsel-GPU-Wärmeleitpad für eine optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Bei den TUF Gaming und Prime Modellen kommen zudem hochwertige Komponenten für einen zuverlässigen Dauerbetrieb zum Einsatz. Damit man die leistungsstarken Kühlsysteme der ASUS RTX 50 Grafikkarten an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann, bieten die ROG, TUF Gaming und Prime RTX 5090 und 5080 Serien ein Dual BIOS. So kann man mit dem Onboard Switch zwischen einem Performance und einem Quiet Mode wechseln. Alternativ passt man die Lüfterkurve selber in GPU Tweak III an.

Preise:

Die Preise zum Verkaufstart lauten wie folgt:

Modell Preis in Euro (inkl. MwSt.) ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING 3.129,- ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING 2.949,- ROG-ASTRAL-RTX5090-32G-GAMING 2.939,- TUF-RTX5090-O32G-GAMING 2.749,- TUF-RTX5090-32G-GAMING 2.329,- ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING 1.599,- ROG-ASTRAL-RTX5080-16G-GAMING 1.589,- TUF-RTX5080-O16G-GAMING 1.499,- TUF-RTX5080-16G-GAMING 1.489,- PRIME-RTX5080-O16G 1.169,- PRIME-RTX5080-16G 1.159,-

Weitere Details finden sich bei ASUS.