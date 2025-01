Die ASUS-Grafikkarten der NVIDIA GeForce RTX 50-Serie

ASUS hat heute die NVIDIA-GeForce-RTX-50-Serie mit den RTX 5090, 5080, 5070 Ti und 5070 Grafikkarten der ROG-, TUF Gaming- und Prime-Familie angekündigt. Bei der neuen, bahnbrechenden ROG-Astral-Reihe handelt es sich zudem um das erste ROG-Modell mit vier Lüftern. Auf Basis von NVIDIA Blackwell bieten die neuen Grafikkarten Gamern und Kreativen bahnbrechende Möglichkeiten. Die enorme KI-Leistung eröffnet zusammen mit den NVIDIA NIM-Mikrodiensten hochmodernen KI-Modellen die Tür und bietet so gänzlich neue Möglichkeiten. Dank NVIDIA DLSS 4 kann man Bilder mit beispielloser Geschwindigkeit erzeugen und mit NVIDIA Studio seiner Kreativität freien Lauf lassen.

ROG Astral:

Die neue ROG-Astral-Reihe ist inspiriert von den grenzenlosen Geheimnissen des Universums und symbolisiert die kraftvolle und grenzenlose Energie des Kosmos. Die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 und 5090 Modelle sind als erste ROG-Grafikkarten mit vier Lüftern ausgestattet. So ist es möglich, die Kühlrippen des Kühlkörpers dichter zu packen und die Kühlleistung zu steigern. Bei der Astral-Reihe kehren auch die von ASUS patentierten Vapor Cambers mit gefrästen Kanälen zurück. So können die Heatpipes ohne flache Kanten in die Oberfläche eingelassen werden, was die Wärmeableitung erhöht. Zwischen GPU und Kühlkörper wurde die klassische Wärmeleitpaste durch ein hochwertiges Phasenwechsel-Wärmeleitpad ersetzt. Durch sein Verflüssigen kann das Wärmeleitpad die Lücken zwischen Kühlkörper und Chip deutlich besser ausfüllen, was ihm eine überlegene Wärmeleitfähigkeit verleiht.

Die neue ROG-Astral-Serie richtet sich an Enthusiasten und OC-Fans. Daher besitzt sie natürlich auch eine erstklassige Stromversorgung. Die neuen 80-Ampere-MOSFETs ermöglichen so einen um 35 % höheren Spielraum, als Standarddesigns. So wird die Stabilität und das OC-Potenzial gesteigert. Eine PCB-Schutzbeschichtung verhindert Kurzschlüsse durch Staub oder Feuchtigkeit. Zudem bieten die Grafikkarten einen ultraharten Metallrahmen sowie ein Lüftergehäuse und eine Backplate in einem neuen Design, das an futuristische Raumschiffe erinnert. Wie es einer Grafikkarte der Spitzenklasse gebührt, kommen die neusten Features zum Einsatz. Dazu zählen GPU Tweak III, eine Thermal Map des PCB, Power Detector+ zur Überwachung der 12VHPWR-Verbindung und ein Mileage Tracker, der den Stromverbrauch in der gesamten Lebensdauer der Karte protokolliert. Zwei FanConnect II-Header ermöglichen die Ansteuerung von Gehäuselüftern und ein Dual-BIOS-Schalter ermöglicht ein Umschalten zwischen maximaler Leistung und Silent-Betrieb.

Auch Fans wassergekühlter Grafikkarten kommen auf ihre Kosten, denn die ROG Astral LC GeForce RTX 5090 sorgt mit einem 360 mm großen Radiator für eine besonders kühle GPU. So wird die Kühlleistung der Luftkühlung um bis zu 30 % übertroffen und die Grafikkarte fällt besonders flach aus.

ROG Strix:

Da auch ROG Strix immer besonders hochwertige Grafikkarten bietet, nimmt man sich hier der RTX 5070 Ti und RTX 5070 an. Sie bieten ein besonders auffälliges Design mit effektvollen Beleuchtungseffekten im bekannten Neon-Cyberpunk-Stil. Sie besitzen ein belüftetes Exoskelett, einen Dual-BIOS-Switch, eine High-End-Stromversorgung, ein Phasenwechsel-GPU-Wärmeleitpad und Aura Sync. Neben Modellen mit Standardtakt erscheint auch jeweils ein OC-Modell.

TUF Gaming:

Die TUF-Gaming-Familie von ASUS erhält mit der NVIDIA-GeForce-RTX-50-Serie Zuwachs. Durch ihr schlichteres Auftreten passen die neuen Grafikkarten zu jedem PC-Build und bieten eine extrem zuverlässige Leistung. Das ist nur einer der Gründe einen Blick auf die TUF Gaming GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti und RTX 5070 zu werfen. Die Grafikkarten erscheinen jeweils mit Standardtakt und als OC-Version. Auch hier finden sich Features aus der ROG-Astral-Serie, wie das Phasenwechsel-Wärmeleitpad, die schützende PCB-Beschichtung und Komponenten in Militärqualität. Bei der RTX 5090 und RTX 5080 kommt auch hier eine Vapor Chamber zum Einsatz. Zertifizierte TUF-Spulen und MOSFETs in Militärqualität liefern eine absolut zuverlässige Stromversorgung und somit besser Systemstabilität. So bieten die schwarzen metallischen TUF-5K-Kondensatoren eine um 52 % gesteigerte Temperaturtoleranz und eine bis zu 2,5-mal längere Lebensdauer als Standardkondensatoren.

ASUS Prime:

Auch in der ASUS-Prime-Familie finden sich Grafikkarten der GeForce-RTX-50-Serie, in Form von Modellen der RTX 5080, RTX 5070 Ti und RTX 5070. Es kommt wieder Phasenwechsel-Wärmeleitpaste zum Einsatz. Die Karten verfügen über ein 2,5-Slot-Design und erfüllen die SFF-Reade-Enthusiast-GeForce-Card-Richtlinie. Bei der ASUS Prime GeForce RTX 5080 kommt zudem eine Vapor Chamber zum Einsatz.