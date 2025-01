Split Fiction – Neuer Trailer der Koop-Hoffnung

Nicht wenige – darunter auch wir – setzen große Hoffnung in Split Fiction. Grund dafür sind die Macher, die hinter dem Spiel stecken. Niemand geringeres als das Spielestudio Hazelight werkelt nämlich derzeit an den letzten Zügen von Split Fiction, die mit It Takes Two und A Way Out bereits zwei hervorragende Koop-Spiele veröffentlichten.

Im jüngst veröffentlichten Trailer zeigt man uns diverse Szenarien und Mechaniken von Split Fiction. Dazu zählen beispielsweise Nebenmissionen, die abseits der der Hauptstory spielbar sind und Einzelabenteuer erzählen. Dadurch erhofft man sich eine deutliche Auflockerung der Kampagne, die man im Koop zu zweit spielen wird. Die Einzelmissionen sollen sich rund um die beiden Hauptfiguren Mio und Zoe drehen.

Die Story handelt entsprechend auch von Mio und Zoe. Beide sind Schriftstellerinnen, aber während Zoe sehr pragmatisch unterwegs ist, stellt Zoe mit ihrer blühenden Fantasie den Gegenpart dar. Das Spiel handelt von ihren Reisen quer durch ihre geschriebenen Geschichten.

Im neusten Blogeintrag von Publisher EA heißt es:

„Dabei wechseln sich aufregende und absolut gegensätzliche Welten immer wieder ab. Mio und Zoe – bzw. ihre Spielerinnen und Spieler – müssen sich gut abstimmen und neue Fertigkeiten und Tricks entwickeln, wenn sie heil aus dieser Geschichte herauskommen wollen. So entsteht schon bald eine unerwartete Freundschaft.“

Split Fiction erscheint am 6. März 2025 für PC, Xbox Series S/X und Playstation 5. Mit dabei ist wieder ein Freunde-Pass, mit dem ihr kostenlos einen Freund oder eine Freundin ins Spiel einladen könnt. Außerdem wird volles Crossplay unterstützt.