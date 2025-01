Das Salvage-Gameplay in Star Citizen bekommt mit der MISC Fortune im Salvage-Gameplay ein spannendes neues Schiff. Doch wie schlägt es sich gegen die bereits etablierte Vulture? In diesem Artikel schauen wir uns die Stärken und Schwächen der Fortune an, analysieren ihre Funktionen und bewerten, ob sie eine sinnvolle Ergänzung oder nur eine weitere Variante ist.

Die MISC Fortune – ein neuer Ansatz im Salvage-Bereich

Die MISC Fortune ist ein speziell für Solo-Piloten entwickeltes Salvage-Schiff. Während sie von der Größe und der Grundfunktionalität her mit der Vulture vergleichbar ist, bringt sie einige interessante Unterschiede mit. Technisch gesehen basiert sie auf dem Prospector-Rumpf, wurde jedoch für das Bergungs-Gameplay optimiert.

Besonders innovativ ist das automatische Cargo-Dispensing-System. Beim Salvagen generierte Frachtboxen werden nicht mehr im Inneren des Schiffs verstaut, sondern direkt an der Außenhülle befestigt. Über ein Bedienfeld kann der Pilot entscheiden, ob er die Boxen manuell oder automatisch abwerfen möchte. Das System sorgt für eine perfekte Ausrichtung der Fracht, was die Handhabung im All deutlich erleichtert.

Ein weiteres Highlight ist die überarbeitete Innenraumgestaltung. Im Gegensatz zum Prospector bietet die Fortune eine durchgehende Bewegungsfreiheit von der Front bis zum Heck. Dort befindet sich ein Aufzug, mit dem sich kleinere Wrackteile und Waffen sicher verstauen lassen. Das Cockpit wurde ebenfalls verbessert und bietet eine hervorragende Rundumsicht sowie ein neu gestaltetes Dashboard.

MISC Fortune vs. Vulture – Ein direkter Vergleich

Ein direkter Vergleich zeigt, dass beide Schiffe ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Während die Vulture mit zwei Salvage-Köpfen effizienter arbeitet, punktet die Fortune mit Benutzerfreundlichkeit und praktischer Frachtlagerung. Hier sind einige entscheidende Unterschiede:

Laderaum-Zugang : Die Fortune ermöglicht einen direkten Zugang zur Ladung ohne umständliche Leitern oder Plattformen. Die Vulture hingegen erfordert Kletterpartien, die Zeit kosten.

: Die Fortune ermöglicht einen direkten Zugang zur Ladung ohne umständliche Leitern oder Plattformen. Die Vulture hingegen erfordert Kletterpartien, die Zeit kosten. Frachtpositionierung : Die Fortune verstaut Frachtboxen außen am Schiff, was ein schnelleres Umladen in größere Schiffe wie die Caterpillar oder C2 ermöglicht. Bei der Vulture bleibt die Fracht im Innenraum, was den Transport aufwendiger machen kann.

: Die Fortune verstaut Frachtboxen außen am Schiff, was ein schnelleres Umladen in größere Schiffe wie die Caterpillar oder C2 ermöglicht. Bei der Vulture bleibt die Fracht im Innenraum, was den Transport aufwendiger machen kann. Effizienz: Die Vulture arbeitet mit zwei Salvage-Köpfen und kann daher mehr Material in kürzerer Zeit abbauen. Die Fortune besitzt nur einen Kopf, bietet dafür aber eine einfachere Bedienung und eine automatisierte Frachtverladung.

Ein bemerkenswerter Aspekt ist die Integration von Elementen der Hull-Serie. Die automatische Frachtlagerung zeigt Parallelen zu den Mechaniken dieser Schiffe und könnte ein Hinweis auf zukünftige Entwicklungen im Cargo-Gameplay sein.

Ist die MISC Fortune eine sinnvolle Ergänzung?

Die MISC Fortune im Salvage-Gameplay bringt einige innovative Ideen ins Spiel. Vor allem für Solo-Spieler, die Wert auf Komfort und einfache Bedienung legen, könnte sie eine attraktive Wahl sein. Das automatische Cargo-System und der direkte Zugang zum Laderaum sind klare Vorteile.

Doch es gibt auch Kritikpunkte. Während die Fortune ein durchdachtes Design besitzt, bleibt sie in puncto Effizienz hinter der Vulture zurück. Wer große Mengen an Wracks schnell verarbeiten möchte, ist mit der Vulture oder gar der Reclaimer besser bedient. Diese benötigt jedoch dringend ein Rework, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Preise und Kaufoptionen

Seit heute Morgen sind auch die Preise für die MISC Fortune bekannt:

Fortune Warbond (inkl. Sunspot Paint & LTI): 182,78 €

Fortune (Standard, mit Store-Credit erhältlich): 199,92 €

Industrial Ship Pack (6 Mon Versicherung): 359,86 €

Warbond Red Festsival Industrial Ship Pack (LTI): 337,01 €

Das Aktuelle Warbond CCU von der MISC Fortune gibt es schon ab 5,71 € von der Prospector aus. Zu dem Thema CCU-Ketten und wie man damit Geld sparen kann, findest du hier ein gutes Video.

MISC Fortune Preise 1 von 4

Warbond-Pledges enthalten lebenslange Schiffsversicherung (LTI), können jedoch nur mit neuem Geld und nicht mit Store-Credit erworben werden. Standard-Versionen lassen sich mit Store-Credit kaufen, sind aber etwas teurer.

Fazit

Mit der MISC Fortune im Salvage-Gameplay erweitert CIG das Bergungs-Portfolio um ein interessantes Schiff. Sie ist benutzerfreundlich, kompakt und bietet ein cleveres Frachthandling. Dennoch bleibt sie eine Ergänzung und nicht unbedingt eine Revolution im Salvage-Gameplay. Spieler, die den maximalen Output suchen, werden weiterhin zur Vulture greifen. Doch für alle, die eine komfortable, gut durchdachte Alternative suchen, könnte die Fortune genau das Richtige sein.

