Die TwoTrees TTC-H40 bei Kickstarter

TwoTrees konzentriert sich immer stärker auf die Entwicklung von kombinierten CNC-Fräsen und Laser-Engravern. Nun startet bei Kickstarter eine neue Kampagne mit der TTC-H40, die einen Arbeitsbereich von einem Quadratmeter besitzt. Auf der Formnext 2024 hatten wir bereits Gelegenheit, einen Blick auf die Maschine zu werfen.

Der Arbeitsbereich der TTC-H40 misst je 1000 mm in der Tiefe und Breite und 100 mm in der Höhe. Die x- und y-Achse basieren jeweils auf zwei großzügig dimensionierten Rundwellen mit abgedichteten Linearführungen und werden mit Spindeln verfahren. Die Fräse verfügt über keinen klassischen Maschinentisch, sondern kann flexibel auf einem geeigneten Untergrund aufgestellt werden. Natürlich muss man sie dann sauber ausrichten. Dadurch kann man sie auch sehr wieder demontieren und platzsparend verstauen. Mit der TTC-H80 wird auch eine verstärkte Variante mit einem noch größeren Arbeitsbereich von 2000 mm x 1000 mm erscheinen.

Für eine erhöhte Fräsleistung kommt bei der TTC-H40 eine optimierte Frässpindel mit einer um 60 % gesteigerten Leistung von 800 W zum Einsatz. Was die Materialauswahl und die Arbeitsgeschwindigkeit steigert. Die Frässpindel sitzt in einem Schnellwechselschlitten und kann so mit wenigen Handgriffen gegen einen Laserkopf mit einer Leistung von 20 W getauscht werden. So werden extra große Laserarbeiten, aber auch kombinierte Fertigungen möglich.

Die Bedienung der TwoTrees TTC-H40 erfolgt über einen Touchscreen oder ferngesteuert über den PC. Der Touchscreen ist in eine Elektronikeinheit integriert, die alle notwendigen Komponenten zur Ansteuerung der Maschine und der Frässpindel beinhaltet.

TTC-H40 TTC-H80 Wellenmaterial: Aluminium Edelstahl Gewicht: 43,9 kg 80 kg Arbeitsbereich: 1.000 mm x 1.000 mm x 100 mm 2.000 mm x 1.000 mm x

100 mm Abmessungen Maschine: 1.293 mm x 1.291 mm x 405 mm 2.336 mm x 1.292 mm x

425 mm Abmessungen Standfläche: 1.239 mm x 1.214 mm 2.262 mm x 1.238 mm Max. Geschwindigkeit: 1.800 mm/min Genauigkeit: 0,05 mm auf 100 mm Touchscreen Funktionen: Bewegungs- und Geschwindigkeitskontrolle, Laser/CNC-Funktionssteuerung, usw. Kompatible Materialien: Sperrholz, MDF, Massivholz, Acryl, Karbonfaser, Aluminium, Kupfer, Edelstahl Frässpindel: 500 W, 800 W, 2.000 W, 3.000 W, Oberfräse Ansteuerung: USB, Wi-Fi, TF Card CAM Software: FreeCAD, Carveco, Artcam, Easel

Die Kickstarter-Kampagne für die TwoTrees TTC-H40 startet bald, bei Kickstarter könnt ihr euch diese bereits vormerken. Zudem könnt ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse bei TwoTrees registrieren, um den Launch-Deal mit einem Preis von $ 899 und somit einem Rabatt von 50 % nicht zu verpassen.