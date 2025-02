Secretlab und McLaren Racing vereint eine gemeinsame Geschichte von Performance und Funktionalität und so haben sie sich zusammengetan, um die Secretlab TITAN Evo McLaren Edition zu entwickeln. Diese Sonderedition ist eine Hommage an die Jahrzehnte, seit Bruce McLaren 1963 mit dem Bau eines Rennwagens begann. Er knüpft an McLarens Leidenschaft für Höchstleistungen an und erinnert an die bahnbrechende Rennwagenreihe von McLaren und die herausragende Saison 2024 des Formel 1 Teams. Das unermüdliche Streben nach technischer Innovation geht Hand in Hand mit der Mission, die Secretlab als Stuhlspezialist innehat, der Neudefinition eines modernen und ergonomischen Gaming-Stuhls durch Wissenschaft und Technik.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Secretlab TITAN Evo McLaren Edition:

Die charakteristische aerodynamische Sanduhr-Silhouette von McLaren Racing wird durch papaya-orangefarbene Akzente in fließenden Linien und Kurven auf dem Stuhl nachgezeichnet. Diese Formen erinnern daran, wie die Rennwagen von McLaren mühelos durch die Luft schneiden. Ebenso findet sich auf der Rückenlehne das charakteristische sechseckige Kühlermuster von McLaren Automotive. Im Jahr 1981 begann McLaren beim MP4/1 mit der Verwendung von Kohlefasern und so findet sich dies auch im Stuhl wieder, denn bei der Rückenlehne kommen Kunstlederpaneele aus Karbonfaser zum Einsatz. Der MP4/1 revolutionierte einst die Leistung und Sicherheit in der Formel 1, denn hier kam zum ersten Mal ein Vollkarbonfaser-Monocoque-Chassis zum Einsatz. Die erste Konstrukteurs-Weltmeisterschaft erreichte McLaren bereits 1998 und so würdigt der Secretlab TITAN Evo McLaren Edition den kämpferischen Geist und die unaufhörlichen technischen Fortschritte.

Der neue Gaming-Stuhl bietet alle proprietären Technologien des Secretlab TITAN Evo. Der Bezug besteht aus einem exquisiten Wildlederimität. Das Design des Stuhls wurde mit hunderten Prototypen und strengsten Tests verfeinert. Die Polsterung besteht aus einem mittelfest formulierten Kaltschaum und wurde eigens von Secretlab entwickelt. So ergibt sich eine perfekte Mischung aus Komfort und Unterstützung. Denn ein zu weicher Kaltschaum belastet die Muskulatur stärker, da sie mehr arbeiten muss, um den Körper zu stützen. Die festere Abstimmung des Kaltschaums ermöglicht eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung und Druckentlastung. Mit einer sanften Wölbung fällt die Sitzfläche leicht zur Mitte hin ab, um so eine gleichmäßigere Gewichts- und Druckverteilung zu erreichen. Flexibles Sitzen ist weiterhin möglich, egal ob aufrechtes Sitzen, seitliches Anlehnen oder der Schneidersitz. Ein wichtiges Feature ist auch die 4-Wege-L-ADAPT Lordensenstütze, die sich dynamisch an den Nutzenden anpasst. Durch eine Bewegung nach oben, unten, innen und außen passt sie sich der natürlichen Rückenkrümmung von 20-45° im unteren Rücken an. Ein Gitter aus „lebenden“ Scharnieren ermöglicht es, dass sich der Stuhl intelligent an den Nutzenden anpasst.

1 von 2

Das Secretlab Pro Lendenkissen McLaren Edition:

Dieses Kissen wurde speziell für den Secretlab TITAN Evo McLaren Edition entwickelt und stellte eine ideale Ergänzung für den Gaming-Stuhl dar. Hier kommt der bekannte PlushCell-Memoryschaum zum Einsatz und das Kissen ist als Ergänzung zur Lordosenstütze ausgelegt.