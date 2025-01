Alle Ankündigungen der Xbox Developer Direct 2025

Ninja Gaiden 4

Bei dem mysteriösen Spiel, das bis zur Ankündigung noch nicht bekannt war, handelt es sich um ein neues Ninja Gaiden! Leider kein Oblivion Remake. Mehr als zehn Jahre nach dem letzten Teil bringt Team Ninja in Zusammenarbeit mit Platinum Games wieder das typische actionreiche Gameplay. Ihr schlüpft dabei in die Kampfanzüge eines neuen Charakters. Beide Charaktere unterscheiden sich unter anderem durch unterschiedliche Kampfstile. Das Ziel ist es, in einer futuristischen Neo-Version von Tokyo den „Dark Dragon“ zu besiegen.

Ninja Gaiden 4 war aber noch nicht alles. Denn Team Ninja kündigte auch noch eine Neuauflage von Ninja Gaiden 2 an. Das Remaster läuft auf der Unreal Engine 5 und ist ab sofort in den digitalen Stores erhältlich, auf Xbox und PC zudem direkt im Game Pass.

South of Midnight

Compulsion Games zeigte neue Gameplay-Szenen aus dem Action-Adventure South of Midnight und gewährte unter anderem einen Blick auf die Waffen und Fortbewegungsarten von Heldin Hazel. Sie setzt unter anderem eine Spindel, zwei Haken und Zaubersprüche ein, um den übernatürlichen und mythischen Wesen in den Sümpfen des amerikanischen Südens beizukommen. Hazel kann zudem in der Umgebung Echos einsammeln, um mehr über die Kreaturen des Spiels zu lernen. Ihr könnt euch offenbar auf einige wunderschöne Landschaften freuen. South of Midnight erscheint am 8. April 2025 und ist direkt zu Release im Game Pass.

Clair Obscur: Expedition 33

Die Story des Rollenspiels war laut den Entwicklern vier Jahre in Entwicklung und dreht sich um einen mysteriösen Monolithen, der jedes Jahr Menschen eines bestimmten Alters verschwinden lässt. Nun macht sich die Expedition 33 auf den Weg, um ihre eigene Auslöschung zu verhindern. Es gab einen tieferen Einblick in die fünf unterschiedlichen Charaktere, die sich alle anders spielen sollen und eigene Fähigkeiten mitbringen – etwa in die Haut von besiegten Gegnern zu schlüpfen. Jeder Charakter verfügt zudem über etliche einzigartige Skills und hunderte passive Fähigkeiten.

Auch der Release steht fest: Am 24. April geht es los und ist direkt zu Release im Game Pass.

Doom: The Dark Ages

Zum Schluss hatte noch Doom: The Dark Ages einen ausführlichen Auftritt. Zum Spielgefühl sagen die Entwickler, dass man sich nun wie „ein massiver Panzer“ fühlen soll, anders als beim „Jet-Gefühl“ vom Doom Eternal. Dementsprechend wird die Geschwindigkeit im Vergleich zum letzten Teil etwas reduziert.

Dafür setzt das Prequel zu Doom 2016 vor allem auf Feuerkraft. Als Allzwecktentis dient dem Doom Slayer die „Schildsäge“, die unter anderem zum Blocken oder Parieren genutzt werden kann. Außerdem werden die Nahkampf-Fähigkeiten erweitert und im Waffenarsenal gibt es laut dem Entwickler-Kommentar einige der „lächerlich stärksten“ Knarren der Seriengeschichte. Die wohl größte Neuerung im wahrsten Sinne des Wortes wird der große Mech sein.

Dank zahlreicher neuer Einstellungen –unter anderem für die Spielgeschwindigkeit soll dieses Doom anpassbarer werden denn je. Außerdem soll The Dark Ages die bislang größte Doom-Spielwelt bieten. Doom: The Dark Ages erscheint am 15. Mai 2025 und wird direkt zu Release im Game Pass sein.