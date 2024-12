Secret Level: Könnte ein Fest für alle Gamer werden

Amazon Prime Video bringt mit Secret Level eine neue Serie heraus, die die Herzen von Videospiel-Fans höherschlagen lässt. Ab heute könnt ihr in die Welten ihrer Lieblingsspiele eintauchen.

Warhammer 40.000 in der ersten Folge

Eine der besonders spannenden Episoden widmet sich dem düsteren Universum von Warhammer 40.000. Fans können sich auf die Rückkehr von Lieutenant Titus freuen, mit einer direkten Fortsetzung zu Space Marine 2. Zusammen mit seiner Elite-Einheit, den Klingen Garde Veteranen, kämpfte er sich durch ein brutales Schlachtfeld.

Für jeden etwas dabei

Neben Warhammer 40.000 werden auch zahlreiche andere beliebte Spiele wie Mega Man, Dungeons & Dragons und The Outer Worlds in animierter Form präsentiert. Jede Episode bietet eine andere Geschichte und eigenen Stil, der die Essenz des jeweiligen Spiels einfangen soll.

Wann und wo kann man Secret Level sehen?

Die Serie startet ab heute auf Amazon Prime Video. Die Serie wird in 2 Hälften erscheinen. Die zweite Hälfte wird eine Woche später, am 17. Dezember 2024, erscheinen.Hinter der Serie stehen Tim Miller („Deadpool“) und Dave Wilson („Love, Death & Robots“).

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Hier ist ein Liste aller Gaming Franchises:

Armored Core: Ist eine legendäre Mech-Action-Spielreihe, von den Machern von Dark Souls Fromsoftware in der Spieler riesige, individuell anpassbare Kampfmaschinen steuern können. Die Serie ist bekannt für ihre intensive und schnelle Action.

Concord: War ein sehr kurzlebiger Hero Shooter wo die Server schon eine Woche nach Release wieder abgeschaltet wurden hoffen wir das diese Folge nicht dasselbe Schicksal ereilt.

Crossfire: Crossfire ist ein beliebter Ego-Shooter, der Spieler in spannende Mehrspieler-Gefechte stürzt. Zwei rivalisierende Söldnertruppen, die Black List und Global Risk, kämpfen in verschiedenen Modi um die Oberhand.

Dungeons & Dragons: Dazu gab es bereits einen Film es ist im Grund der Urvater aller Rollenspiele.

Exodus: Exodus ist ein Singleplayer-Rollenspiel mit Sci-Fi-Szenario und dreht sich um das Problem der Zeitdehnung bei interstellaren Reisen.

Honor of Kings: Honor of Kings ist ein Multiplayer Online Battle Arena, das von Tencent Games entwickelt und veröffentlicht wurde. Das kostenlos spielbare, teambasierte MOBA-Spiel erschien erstmals im November 2015 in China für Smartphones und Tablets.

Mega Man: Mega Man ist eine ikonische Videospielserie, in der der titelgebende Roboterheld gegen andere böse Roboter kämpft. Durch das Besiegen dieser Gegner kann Mega Man deren einzigartige Waffen übernehmen und gegen sie einsetzen. Die Spiele sind bekannt für ihr herausforderndes Plattform-Gameplay

New World: Aeternum: Ist ein mehrspielerlastiges Rollenspiel. Spieler schlüpfen in die Rolle von Siedlern, die auf der mysteriösen Insel Aeternum nach Reichtum und Ruhm suchen. Sie müssen Ressourcen sammeln, Handwerk betreiben, Städte bauen und sich in gefährlichen PvP- und PvE-Kämpfen behaupten, während sie die Geheimnisse der Insel lüften. Das Spiel kombiniert Elemente aus MMOs, Survival-Spielen und Rollenspielen.

PAC-MAN: Zu Pac-MAN gibt es nicht mehr viel zu sagen er ist ja weithin bekannt dieser gefräßige gelbe Punkt der gerne Geister frisst.

PlayStation Studios (unbekannte Titel)

Sifu: Ist ein anspruchsvolles Action-Adventure-Spiel, das Kung-Fu-Kämpfe in den Mittelpunkt stellt. Man schlüpft in die Rolle eines jungen Kung-Fu-Schülers, der Rache an den Mördern seines Meisters sucht. Durch ein Alterungssystem wird jeder erneute Durchgang zu einer neuen Herausforderung, da der Charakter mit jedem Leben älter und erfahrener wird, aber auch anfälliger für Verletzungen.

Spelunky: ist ein herausforderndes Plattformspiel mit Roguelike-Elementen. In zufällig generierten Höhlen voller Fallen und Kreaturen gilt es, Schätze zu finden und am Leben zu bleiben. Spelunky hat eine treue Fangemeinde und gilt als Klassiker des Indie-Gaming.

The Outer Worlds: Ist ein spaßiges und satirisches Rollenspiel, das in einem weit entfernten Sonnensystem spielt, das von mächtigen Megakonzernen beherrscht wird. Als frisch gebackener Klon erwacht man aus der Kryoschlafkapsel und muss sich in dieser dystopischen Welt zurechtfinden. Mit einer humorvollen Handlung, viel Freiheit bei der Charakterentwicklung und einer Prise Science-Fiction-Satire.

Unreal Tournament: Ein Urgestein des Shooters der schon 1999 für seine rasanten Mehrspieler-Gefechte bekannt ist.

Warhammer 40.000