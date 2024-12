Künstliche Intelligenz – die wahrscheinlich größte Revolution der Zukunft, die sich mittlerweile wie ein unsichtbares Netz über alles legt, was wir tun. Ob Microsoft, Ubisoft oder Indie-Studios, die Videospielbranche ist voll dabei. Aber was bedeutet das eigentlich für uns als Spieler? Wo genau trifft uns die Revolution KI und Gaming? und wie verändert sie unser Spielerlebnis?

KI und Gaming – die Zukunft

Viele Menschen denken bei dem Wort „Künstliche Intelligenz“ sofort an die düsteren Szenarien aus Filmen und Büchern – der Mensch gegen Maschinen, der drohende Weltuntergang. Wer kennt nicht Skynet aus Terminator? Eine KI, die die Menschheit auslöscht. Doch keine Sorge – wir leben noch nicht in einer post-apokalyptischen Welt. Trotzdem ist KI längst keine Zukunftsmusik mehr. Seit OpenAI mit ChatGPT die Tür zur echten generativen KI aufgestoßen hat, haben wir die Technologie überall um uns herum. Und ja, auch die Spielewelt nutzt sie mittlerweile auf krasse Weise.

NPCs: Schluss mit Stuss

Eine der besten Anwendungen von KI in Videospielen ist der Einsatz bei NPCs (Nicht-Spieler-Charakteren). Wir kennen sie alle: immer wieder die selben langweiligen Dialoge – praktisch wie ein Roboter, der nur nach einem Skript lebt. Keine Überraschungen, keine echte Reaktion auf unser Verhalten.

Heute erleben wir, wie KI echte Reaktionen zeigt. Und ich rede hier nicht von den klassischen Programmen, die immer dasselbe tun, sondern von Künstlicher Intelligenz, die dynamisch auf den Spieler reagiert. Klar, die Technologie ist noch nicht perfekt – das beweist das Indie-Spiel Vaudeville, bei dem die NPCs ziemlich viel Stuss erzählen. Aber in großen Studios wie Polyphony Digital, die hinter Gran Turismo stecken, wird KI schon erfolgreich eingesetzt. Da fährt zum Beispiel die KI „Sophy“ wie ein echter Gamer. Sie fährt nicht einfach stur nach vorne, sondern lernt und reagiert, als wäre sie ein echter Mensch. Sophy zeigt sogar ihre Gefühle! Sie kann sich ärgern, wenn sie überholt wird, oder uns auslachen wenn wir uns mal wieder etwas blöd anstellen.

KI und Gaming: Neues Level an Interaktion

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von KI liefert das Action-RPG Cygnus Enterprises. Hier kommen die NPCs nicht nur als statische Figuren vor, die uns mit vorgefertigten Dialogen abspeisen. Nein, hier reagiert die KI auf alles, was wir tun – und vor allem auf das, was wir sagen. Du kannst mit den Charakteren sprechen und das nicht durch festgelegte Antworten, sondern es entsteht eine richtige Dialog zwischen Mensch und KI. Ein Beispiel ist die KI-Drohne PEA, die uns mit frechem Humor und cleveren Sprüchen auf trapp hält. Sie kann sogar Befehle per Spracheingabe ausführen. Okay, PEA spricht derzeit nur Englisch und hat so ihre kleinen Macken, aber die Richtung stimmt schonmal. Es ist einfach spannend zu sehen was für neue Türen dank KI aufgestoßen werden.

>Cygnus Enterprise

Skyrim VR – ein echter Meilenstein

Ein weiteres faszinierendes KI-Spiel ist Skyrim VR. Die Integration von ChatGPT ist ein echter Meilensteil. Stell dir vor, du gehst durch die weite, offene Welt von Skyrim und sprichst mit NPCs, als wären sie echte Menschen. Kein stures Abspulen von festgelegten Dialogen mehr – dank ChatGPT reagieren die Charaktere dynamisch auf das, was du sagst. Du kannst mit ihnen in natürlicher Sprache plaudern, und sie antworten mit maßgeschneiderten, kontextbezogenen Antworten. Das macht die Welt viel lebendiger und bringt dir das Gefühl näher, dass jeder Dialog ein echtes Gespräch ist. Es fühlt sich fast so an, als ob du in einem echten Rollenspiel wärst – mit einem Twist, der das Abenteuer noch intensiver macht!

KI als Spielmacher

Einer der spannendsten Bereiche, in dem KI inzwischen richtig durchstartet, ist das sogenannte procedurale Gameplay. Das bedeutet, dass Spielewelten, Missionen oder sogar ganze Geschichten in Echtzeit generiert werden – und das nicht nur auf vorgefertigten Skripten. Ein super Beispiel dafür ist No Man’s Sky. Hier wird der komplette Universumsgenerator durch KI unterstützt, die jedes Mal neue Planeten, Lebensformen und Storylines erschafft. Du fliegst durch den Weltraum und wenn du einen neuen Planeten entdeckst, könnte er genauso gut der erste seiner Art sein – das macht das Spiel unheimlich dynamisch. Was früher oft festgelegte Spielwelten waren, wird jetzt mit KI zu einer fast unendlichen Vielfalt, die sich immer wieder verändert und anpasst.

>No Man´s Sky

KI und Gaming – Bessere Gegner

Bei der Gestaltung von Gegnern ist KI mittlerweile auch auf der Überholspur. Wer kennt es nicht – die klassischen „Gegner, die immer dieselben Bewegungen machen, den gleichen Angriff spammen und die gleiche Taktik verfolgen“. KI lernt von deinen Bewegungen und Angriffe um dynamisch darauf zu reagieren.

Ein Beispiel dafür ist Mittel Erde: Shadow of Mordor und das „Nemesis-System“. Hier merkt sich die KI, wenn du gegen bestimmte Orks kämpfst, welche Taktiken du anwendest, und reagiert dementsprechend darauf. Wenn du also gegen einen Ork verlierst, kann er sich an dich erinnern und dir sogar einen Spruch drücken, wenn er dich das nächste Mal sieht. Das sorgt für eine unglaublich persönliche und fesselnde Spielerfahrung, bei der sich das Spiel ständig weiterentwickelt.

KI als Storyteller

Einer der krassesten Aspekte von KI in Spielen ist die Möglichkeit, dass sie uns neue Geschichten erzählt. In Spielen wie AI Dungeon oder Zork, die auf generativer KI setzen, kannst du fast alles tun – die KI baut auf deinen Entscheidungen und gibt dir die Freiheit, die Geschichte selbst zu gestalten. Die Erzählweise wird dynamisch angepasst, sodass du nie weißt, was als Nächstes kommt. Diese Art von interaktivem Storytelling, bei dem die KI die Welt um dich herum in Echtzeit gestaltet, bietet eine neue Dimension an Erlebnissen.

>AI Dungeons

KI trifft uns überall im Leben. Besonders die Gaming-Branche ist auf dem Vormarsch. Was uns noch alles erwartet im Bereich KI und Gaming und wie es weitergeht bleibt abzuwarten. Aber eins ist sicher: Es bleibt spannend!