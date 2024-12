Der ELEGOO Satellite – ein neuer Slicer

ELEGOO präsentiert unter dem Namen Satellite einen eigenen Slicer für MSLA-3D-Drucker. Dieser ist speziell an die hauseigenen Produktreihen Mars, Saturn und Jupiter angepasst. Der Slicer ist aktuell in der Version 1.0.0.52 nur in einer Windows-Version verfügbar, eine MacOS-Version folgt. Aktuell sind auch noch nicht alle Softwarefeatures nutzbar.

ELEGOO Satellite ist eine vollständige Softwarelösung für den MSLA-3D-Druck und bietet neben den Slicer-Funktionen auch eine Geräte-Verwaltung und Modellreparaturoptionen. Die Materialdatenbank ist speziell auf die Produktpalette von ELEGOO abgestimmt. Man hat direkten Zugriff auf bereitgestellte Druckprofile, über cloud-basierte Features, wie Bewertungen und Favoriten findet man stets das ideale Druckprofil. Moderne Reparaturalgorithmen erkennen und beheben Fehler in den Modellen, um problemlose Drucke sicherzustellen. Ein übersichtliches und intuitives GUI erleichtert den Einstieg in die Software. Das Programm ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die man über die obere Leiste aufrufen kann. Befindet man sich im Bereich zur Vorbereitung der 3D-Drucke, finden sich oben und links Menüs zur Bearbeitung und Anordnung der Objekte. Die Menüleisten lassen sich zudem flexibel den eigenen Wünschen entsprechend anpassen.

1 von 4

Das EVO-Support-System erkennt die Modellstruktur und berechnet die ideale Stützgeometrie für einen problemlosen Druck. Fortgeschrittene Nutzende können über diverse Anpassungsoptionen die Erstellung der Stützgeometrie bis ins Detail anpassen. Egal ob man Geschwindigkeit oder Präzision bevorzugt, EVO liefert immer die ideale Stützstruktur.

Die Bedienung und Features von ELEGOO Satellite werden wir uns in unserer nächsten Druckerreview genauer ansehen.

Tipp: Bis zum 5. Januar könnt ihr noch an unserer Verlosung des ELEGOO Mars 5 teilnehmen.