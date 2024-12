Der Anycubic Kobra S1 Combo im Pre-Sale

Anycubic hat kurz vor Weihnachten mit dem Kobra S1 Combo den ersten eigenen geschlossenen Multi-Color-CoreXY-3D-Drucker präsentiert. Der Vorverkauf startet mehrstufig am 2. Januar 2025 mit einem Einführungspreis von 549 €.

Der Anycubic Kobra S1 Combo ergänzt das Programm an Multi-Color-3D-Druckern, das bereits den Kobra 3 Combo und Kobra 3 Max Combo umfasst. Der große Vorteil liegt nun aber im vollständig geschlossenen Bauraum und der stabilen CoreXY-Struktur. Das geschlossene Gehäuse bietet viele Vorteile, wie zum Beispiel stabilere und höhere Temperaturen, wodurch sich die Filamentauswahl vergrößert. So kann nun beispielsweise auch ABS und ASA bei hoher Qualität gedruckt werden.

Neben der Drucker-Firmware und der entsprechenden Software ist die Filamentversorung für den Multi-Color-3D-Druck entscheidend. Hier kommt die Anycubic Color Engine Pro (ACE Pro) zum Einsatz, die gemeinsam mit dem Kobra 3 Combo präsentiert wurde. Um eine ACE Pro vom Kobra 3 Combo am Kobra S1 Combo zu nutzen, bedarf es nur eines Adapters zur Verbindung der Bowden Tubes. Jede ACE Pro bietet Platz für vier Filamentspulen bis zu einer Größe von einem Kilogramm. Das geschlossene Gehäuse schützt das Filament vor Staub und Luftfeuchtigkeit. Das Filament kann in der ACE Pro auch aktiv getrocknet werden. Dazu kommen zwei PTC-Heizmodule mit 360°-Luftstrom zum Einsatz. So lässt sich in nur 10 Minuten die Feuchtigkeit in der Filamentbox von 93,2 % auf 42,6 % reduzieren. Insbesondere Filamente, wie ABS oder PETG sind sehr anfällig für Luftfeuchtigkeit und sollten daher stets getrocknet verdruckt werden. Die Filamentführung im ACE Pro ist so aufgebaut, dass durch getrennte Filamentslots ein Verheddern des Filaments verhindert wird. Wie auch der Kobra 3 Combo, kann der Kobra S1 Combo mit bis zu zwei ACE Pro gleichzeitig genutzt werden, womit ein achtfarbiger Druck möglich wird.

Der Anycubic Kobra S1 Combo bietet dank seiner CoreXY-Struktur besonders hohe Stabilität, Geschwindigkeit und Präzision. Der Dual-Motor-Antrieb und das verbesserte Kobra OS ermöglichen besonders stabilen High-Speed-Druck mit minimalen Vibrationen. Die LeviQ-3.0-Technologie ermöglicht eine automatische Nivellierung des Druckbetts mit präziser z-Achsen-Kompensation. Vibrations-Kompensation und Fluss-Optimierung verbessern die Druckqualität zudem besonders bei hohen Geschwindigkeiten erheblich. Zur Kühlung der Drucker nutzt der Kobra S1 Combo drei Lüfter: Modelllüfter, Hilfslüfter und Kammerlüfter. So werden auch komplexe Modelle effizient gekühlt.

Das neue, verbesserte Hotend nutzt einen keramischen Verbundextruder, der aus luftfahrttauglicher Keramit gefertigt wird. So sind geringe Reibung und hohe Hitzeresistenz garantiert. Das Vollmetallhotend erreicht so eine Temperatur von bis zu 320 °C, wodurch sich eine große Auswahl an Filamenten ergibt. Die Druckdüse kann werkzeuglos getauscht werden. Standardmäßig verfügt der Drucker über einen Düsendurchmesser von 0,4 mm, Düsen mit 0,2 mm, 0,6 mm und 0,8 mm Durchmesser können ebenfalls genutzt werden. So kann man den Drucker weiter auf Geschwindigkeit oder Präzision optimieren.

Der Anycubic Kobra S1 Combo wird zu 95 % vormontiert geliefert, so kann man bereits 15 Minuten nach dem Auspacken mit dem ersten Druck starten. Die Bedienung des Druckers erfolgt über einen 4,3 Zoll (ca. 11 cm) großen Touchscreen. So können auch während des Drucks Parameter angepasst werden, während das AI Monitoring System den Druck überwacht und Druckfehler erkennen kann. Auch die Spannung der Riemen wird überwacht. Der Drucker verfügt weiterhin über einen besonders leisen Druckmodus, in dem die Lautstärke 44 dB nicht übersteigt.

Der Vorwerkauf der Anycubic Kobra S1 Combo startet am 2. Januar 2025 zu einem Startpreis von 549 €, der UVP beträgt 749 €. Wer den Drucker zwischen dem 2. und 5. Januar vorbestellt, erhält zudem fünf exklusive Vorteile zum Drucker dazu. Vom 6. bis zum 20. Januar ist der Drucker dann im Super-Early-Bird-Vorverkauf zu einem Preis von 599 € mit vier exklusiven Vorteilen erhältlich. Beim Early-Bird-Vorverkauf vom 21. Januar bis zum 10. Februar steigt der Preis auf 629 € mit drei exklusiven Vorteilen. Ab dem 11. Februar startet dann der reguläre Verkauf zu einem Preis von 649 € mit weiterhin drei exklusiven Vorteilen. Weitere Details zum Drucker und zur Vorbestellung finden sich auf der Aktionsseite von Anycubic.