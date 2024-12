Alle Ankündigungen und Gewinner der Game Awards 2024

Alle Highlights der Game Awards:

Retro Comeback Ninja Gaiden Rageborn das Fightning kommt im Sommer 2025.

One Move Away 2025 alle Plattformen Cozy Game im Stil von Moving Out sieht spaßig aus.

Thick as Thieves von Waren Spector eine Immersive Sim wie Dishonored. Kommt auf allen Plattformen gibt noch kein Datum sieht spaßig vor allen Dingen dieser Hacken aus Bioshock hat so eine Comic Optik.

Neuer 2D Plattformer Shadow Labyrinth. Sieht aus wie Pacman nur in sehr dunkel. Es heißt du musst Essen ähnlich zur Secret Level Serie.

StarCraft X ist eine Art MMO Version von Deep Rock Galactic und sieht ihm auch sehr ähnlich.

Die Macher des Indie-Hits Corekeeper stellen mit Kyora ein neues Fantasy-Spiel vor, in dem ihr euch tief unter die Erde buddelt. In 2D

Was kommt nach Kampfkunst? Fußball natürlich! Also zumindest dachten sich das die Entwickler von Sifu und enthüllen jetzt ein Fußball-Spiel namens Rematch. Sommer 2025.

Der erste epische Trailer entfesselt wilde Magie! Ihr Seht hier erstmals Solasta 2. Sieht interessant aus. Mit einem Rundenbasierten Kampf System. Early Access 2025 Demo kommt bald.

Das neue the Witcher Ciri kloppt sich in einem düsteren Wald mit einem Monster, dem eigentlich ein Mädchen hätte geopfert werden sollen. Die Stimmung ist der absolute Wahnsinn! Der Soundtrack so gut! Siri ist der Protagonist.

Es folgt direkt der nächste Banger! Elden Ring: Nightreign ist ein Multiplayer-Spinoff zu Elden Ring erscheint 2025. Hier gilt das Extraction-Prinzip aus Tarkov in der Fantasy-Welt von Elden Ring.

Neues Projekt von den Machern von Shadow of the Colosus sieht sehr beeindruckend aus mit einem riesigen Mech.

Von den Machern von IT Takes Two. Split Fiktion wieder Koop nur eine Person muss das Spiel besitzen. Fantasy und Si-FI sehr Abwechslungsreich wieder. 2025

Von Wargaming ein neues Mechspiel. Sieht aus wie Mechwarrior nur mit Tieren noch dazu. An der Beta kann man jetzt teilnehmen.

Portal trifft auf Call of Duty: Splitgate 2 will den Arena-Shooter wieder groß machen und erscheint 2025. Die Totgesagten Leben länger.

Universal und Saber Turok kehrt zurück mit Turok Origins sieht spaßig aus von den Machern von Space Marine 2.

Zombie-Fans sollten sich unbedingt Dying Light: The Beast vormerken! In einer ganz neuen Region erwarten uns wieder Parkour-Action und fiese Mutationen. Release: Sommer 2025.

Helldivers 2 kündigt eine dritte Gegnerfraktion an: Die Illuminate. Das Update ist jetzt draußen.

Die Macher von Overcooked Stage Fright sieht etwas aus wie It Takes Two ein Koop Spiel. Eine Mischung aus Science Fiction und Fantasy

Solo Leveling Arise Der Anime kriegt ein Spiel der Ameisenkönig gegen den König der Menschen sieht spektakulär aus.

In Den of Wolves zieht man im Koop riskante Raubüberfälle durch wie in Payday aber in einer dystopischen Cyberpunk Welt. High Tech Gadgets und böse Unternehmen stehen euch im Weg.

Endlich ist Mafia Old Country dran. Die Stimmung erinnert einen gleich an die alten Mafia Spiele und mischt sich mit dem historischen Flair der Ära mit knackiger Action. Release Sommer 2025.

Alle Gewinner der Game Awards:

Tekken 8 gewinnt den Award für bestes Fightning Game

Best VR Game: Batman Arkham Shadow.

Games for Impact Award: Neva

Innovativion in Accesibility: Prince of Persia the Lost Crown.

Best Family Game: Astro Bot

Best Adaption: Fallout

Best Score and Music: Final Fantasy VII Rebirth

Best Independent Game: Balatro

Best Mobile Games: Balatro

Best Audio Design: Hellblade 2

Playes Voice: Black Myth Wukong

Best Narrative: Metaphor Refantasio

Game of the Year Astro Bot

Tales of the Shire a Lord of the Rings Game shire kommt März 2025 auf allen Plattformen sieht sehr Cozy aus.

Midnight Murder Club Februar 2025 Steam und Playstation.

The Outer Worlds 2 Gameplay Trailer wieder sehr humorvoll. 2025

Borderlands 4

Die Handlung spielt auf dem neuen Planeten Kairos, wo ein mysteriöser Bösewicht, der Zeitwächter, eine zentrale Rolle spielt und die Spieler mit seinen mächtigen Fähigkeiten herausfordert. Der Trailer verspricht nicht nur actionreiche Kämpfe und Loot-Elemente, sondern auch eine größere und komplexere Spielwelt, die die Fans der Reihe begeistern dürfte.

Intergalactic: The Heretic Prophet ist ein Sci-Fi-Spiel, dessen Story aus der Feder von Neil Druckmann stammt. Hört sich sehr gut an.

Leider kein neuer GTA 6 Trailer, das waren die 10. Game Awards 2024

Aber 2025 wird so ein geiles Jahr werden, ich freue mich schon drauf.

Alle weiteren Ankündigungen der Game Awards 2024

Neuer Dave the Diver-DLC „In the Jungle“ kommt Ende 2025

Project Century ist das neue Spiel der Yakuza-Macher

The Long Dark 2: Blackfrost erscheint Anfang 2026 im Early Access

Killing Floor 3 erscheint im März 2025.

Das Action Rollenspiel The First Berzerker: Khazan hat einen Release und erscheint am 27. März

Solasta 2 erscheint 2025 im Early Access auf Steam und Anfang des Jahres könnt ihr schon eine Demo des rundenbasierten Rollenspiels zocken.

Mit Game of Thrones: Kingsroad erscheint ein neues Mobile-Actionspiel aus dem GoT-Universum. Trailer

Mit Screamer bekommt die legendäre Rennspielreihe Bleifuss einen neuen Ableger.

Neues Warframe Update: 1999 heute verfügbar

Parlworld Feybreak Update 23. Dezember

Final Fantasy Rebirth VII kommt auf den PC

Path Exile 2 das Diablo Like Early Access mit 400 Monstern und über 50 Bossen und es kommt noch mehr.

Catly ein Spiel für alle Katzenliebhaber Trailer

Steel Paws 2025 nur auf Netflix Games.

Infinity Nikki jetzt erhältlich Mobile und PS5.

3.4.2025 The Last of us Part 2 Remastered.

Screamer 2026 ein Rennspiel mit Anime Charakteren. Trailer

Double Dragon Revive Fightning Game 23. Oktober 2025

Squid Game bekommt ein Spiel auf Netflix Games wie naheliegend 17. Dezember.

Arad Dungeons and Fighter Sieht nach Genshim Impact aus.

Von Capcom Animusha Way of the Sword 2026.

Mechbraeak neue Game Modi 2025

Virtual Fighter ist zurück.

1915 Japan Project Century sieht Yakuza sehr ähnlich.

Slay the Spire 2 Early Access 2025 PC. Slay the Spire 2 Trailer

Hunt Showdown ein neues Event ist gestartet Post Malone’s Murder Circus sieht äußerst verrückt aus.

