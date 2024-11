Spyro Reignited Trilogy im Game Pass

Ab sofort könnt ihr Spyro Reignited Trilogy mit dem Xbox Game Pass, PC Game Pass und Ultimate spielen. Die Trilogie enthält HD-Remakes der drei Originalspiele, mit denen das Abenteuer began. Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! und Spyro: Year of the Dragon.

Spyro Reignited Trilogy Spiele Übersicht

Spyro the Dragon

Der kleine lila Drache macht sich auf den Weg, um seine Drachenfreunde zu retten, die vom Bösewicht Gnasty Gnorc in Kristalle verwandelt wurden. Spyro erkundet farbenfrohe Drachenreiche, sammelt Edelsteine und lernt, wie man Feuer spuckt und gleitet.

Spyro 2: Ripto’s Rage

Der abenteuerliche Drache findet sich im magischen Land Avalar wieder, wo er versucht, das Reich vor dem bösen Zauberer Ripto und seinen Untertanen zu retten. Auf seinem Weg findet Spyro neue Verbündete, meistert Herausforderungen, löst verschiedene Aufgaben und schaltet immer mehr Kräfte frei. Diese helfen ihm Ripto zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen.

Spyro: Year of the Dragon

In Year of the Dragon entdeckt Spyro, dass die Dracheneier eine hinterhältige Zauberin gestohlen hat. Er begibt sich auf eine neue Mission, um die Eier wiederzufinden und die Drachenpopulation zu retten. Der lila Drache trifft neue Freunde, lernt neue Fähigkeiten und erkundet dabei noch lebendige Reiche voller Herausforderungen.

Der Launch Trailer zur Spielesammlung.