Jason Statham startet als Kommandant in die Holiday Ops 2025 von World of Tanks

Wargaming und World of Tanks konnten dieses Jahr den weltweit bekannten Actionstar Jason Statham als Botschafter für die World of Tanks Holiday Ops 2025 gewinnen. Jason Statham, der für seine kultigen Rollen in Actionkrachern, wie The Meg, The Transporter und Fast & Furious bekannt ist, ist die ideale Wahl, um seine raue Persönlichkeit und scharfen Einzeiler in das neue Event einzubringen.

Das diesjährige Holiday Ops 2025-Event beginnt bereits am 6. Dezember und endet am 13. Januar des kommenden Jahres. In der neu gestalteten festlichen Garage können die Spielenden spezielle Aufgaben und Kampfmissionen erhalten und sich so Belohnungen von Jason Statham persönlich verdienen.

Passend zum Event wurde ein Trailer produziert, in dem sich Jason Statham perfekt einbringen kann. Der Weihnachtsmann wird an einem Filmset von einer Reihe von Bösewichten umzingelt. Doch als er versehentlich einen Schlag ins Gesicht abbekommt, nehmen die Dinge eine Wendung, denn nun übernimmt sein Stuntdouble, Actionstar Jason Statham. Da ihm aber in der Produktion die Schlagkraft fehlt, übernimmt er die Kontrolle am Set und aus einem durchschnittlichen Weihnachtsfilm wird ein Action-Epos.

„Ich habe in meiner Karriere schon fast jede Art von Fahrzeug gefahren, aber in einem Panzer herumzudüsen ist das Aufregendste“, sagt Jason Statham. „Deshalb habe ich mich mit Wargaming zusammengetan, um World of Tanks‘ neuester Holiday Ops Ambassador zu sein, und ich bin mehr als bereit für diese Herausforderung. Es ist eine großartige Gelegenheit, Spielern auf der ganzen Welt festlichen Spaß und atemberaubende Action zu bieten.“

Weitere Informationen zu den Holiday Ops 2025 finden sich auf der offiziellen Webseite.