Der Black Friday 2024 bei Creality

Auch dieses Jahr startet Creality wieder einen großen Black Friday Sale mit Angeboten aus allen Bereichen der 3D-Drucker. Das große Highlight ist dieses Jahr der brandneue Creality K2 Plus x CFS Combo↗, der mit dem CFS Filamentwechsler für einen Preis von 1.499 € erhältlich ist. Mit dem Code BKK2P3PER könnt ihr euch zudem noch einen Rabatt von 3 % auf den neuen Mehrfarb-3D-Drucker sichern.

Creality K2 Plus und Creality Filament System (CFS):

Mit einem großzügig dimensionierten Bauraum von 350x350x350 mm ist der Mehrfarb-3D-Drucker Creality K2 Plus x CFS Combo↗ die neuste Ergänzung der K-Serie von Creality. Das ebenfalls neue Creality-Filamentsystem (CFS) verleiht dem K2 Plus die Fähigkeit zu einem automatischen Mehrfarbdruck. Jede CFS-Einheit bietet Platz für vier 1-kg-Filament-Spulen und man kann bis zu vier Einheiten gleichzeitig nutzen. Somit sind Drucke mit bis zu 16 verschiedenen Farben möglich. Darüber hinaus lassen sich verschiedene Materialien kombiniert in einem Druck nutzen, sodass man für das Stützmaterial auf besonders gut abreißbares oder wasserlösliches Material zurückgreifen kann. Natürlich wird das Filament automatisch geladen und entladen und mit RFID-Tags werden die Spulen automatisch erkannt. Die CFS-Einheiten besitzen ein geschlossenes Gehäuse, um ein Herunterfallen der Spulen zu verhindern und gleichzeitig möglichst konstante Lagerbedingungen sicherzustellen. Dazu können Temperatur und Luftfeuchtigkeit an einem Frontdisplay abgelesen werden.

Mit seiner Bauraumgröße von 350x350x350 mm überragt der K2 Plus die üblichen Desktop-3D-Drucker und stößt in Bereiche vor, die in dieser Bauart bislang vor allem von professionellen Geräten abgedeckt wurden. Ein weiteres besonderes Feature für einen Desktop-3D-Drucker sind die FOC-Schrittservomotoren auf Industrieniveau, die bei allen Achsen zum Einsatz kommen. Die Motoren besitzen eine Auflösung von 32.768 Mikroschritten pro Umdrehung. So erreicht der Drucker eine maximale Geschwindigkeit von 600 mm/s und eine maximale Beschleunigung von 30.000 mm/s². Dank er robusten xyz-Achsen und durch das geschlossene Gehäuse erreicht der K2 Plus bei einer Geschwindigkeit von 300 mm/s eine Lautstärke von nur 45 dB, vergleichbar mit dem Tippen auf einen Laptop.

Über eine integrierte Bauraumheizung lässt sich dieser auf bis zu 60 °C konstant heizen, ideal für Drucke mit ASA, PPA und anderen hochwertigen Materialien. Die Druckdüse lässt sich auf bis zu 350 °C erhitzen und dank des Direct-Drive-Extruders sind maximale Flussraten von 40 mm³/s möglich. Für einen zuverlässigen Druck auch mit abrasiven Materialien kommt eine Druckdüse mit einer Spitze aus gehärtetem Stahl zum Einsatz. Für eine effektive Kühlung der Drucke sind in der Kammer beidseitig Kühlgebläse installiert, sodass ein Verzug aufgrund mangelhafter Kühlung vermieden wird. Insgesamt erreicht der Creality K2 Plus x CFS Combo↗ eine Genauigkeit von bis zu 0,05 mm.

Auch mit Blick auf die Sensorik ist der K2 Plus vielfältig ausgestattet, so kommen insgesamt 18 Sensoren zum Einsatz. Dazu zählen auch zwei KI-Kameras, eine an der Kammerseite und eine am Druckkopf. Erstere überwacht den Bauraum und kann so Druckfehler, wie loses Filament erkennen, die zweite sitzt am Druckkopf und kann genutzt werden, um die Flussrate zu optimieren. Für die z-Achse kommen zwei getrennt ansteuerbare Motoren zum Einsatz, sodass eine Neigung des Druckbetts automatisch ausgeglichen werden kann. Natürlich erfolgt auch die Druckbettnivellierung vollautomatisch, ebenso die Überwachung und Nachstellung der Riemenspannung. Ein integrierter Luftfilter und Dualband-WLAN runden die Ausstattung weiter ab.

Viele weitere Deals:

Natürlich gibt es neben dem neuen Creality K2 Plus x CFS Combo↗ auch noch weitere Black-Friday-Deals mit satten Rabatten.

Produkt: Angebotspreis: K1 419 € K1 Max 679 € K1C 449 € Ender-3 V3 309 € Ender-3 V3 Plus 399 € Ender-3 V3 SE 159 € Ender-3 V3 KE 229 € HALOT-Mage S 399 € UW-03 139 € Falcon 2 22 W 499 € Falcon 2 40 W 809 € Falcon 2 Pro 22 W 869 € Falcon 2 Pro 40 W 1.149 € Falcon 2 Pro 60 W 1.969 € CR-Scan Ferret Pro 319 € CR-Scan Otter 699 € CR-Scan Raptor 1.099 €

