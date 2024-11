Das neue Barbenheimer? Wicked hängt Gladiator II in den USA ab

In den USA sind beide schon draußen, in Deutschland müssen wir zumindest noch auf Wicked ein bisschen warten – bisher räumen aber Gladiator II und Wicked international an den Kinokassen ab.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Während Gladiator II schon über 230 Millionen Euro in die Kassen gespült hat, tut sich Wicked nur auf den ersten Blick mit knapp über 190 Millionen etwas schwerer. Denn in den meisten Ländern flimmert der Film noch nicht einmal über die Leinwände.

Wicked mit Sensationsstart in den USA

Schaut man nur in die USA, sieht man, was für einen Erdrutschsieg Wicked gelungen ist. Mit überragenden 114 Millionen Dollar am Startwochenende ist der Film mit Ariana Grande nicht nur die erfolgreichste Broadway-Musical-Adaption der Geschichte, sondern auch klarer Gewinner gegenüber Gladiator II, der „nur“ 55 Millionen Dollar einspielte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch die Kritiker und Kinogänger sind begeistert. Beim weltweit beliebten Kritiker-Portal Letterboxd hat Gladiator II mit einer Durchschnittsbewertung von 3,4 Sternen sehr gute Kritiken, während Wicked mit 4,1 Sternen schon jetzt zu den besten Blockbustern des Jahres gehört.

Kinos in der Krise?

An Barbenheimer kommen beide Filme natürlich (noch) nicht heran. Doch es zeigt sich auch jetzt wieder, dass Kino immer noch funktioniert und die Menschen anzieht. Wichtig sind gutes Marketing und eine hohe Qualität. Dinge, die in Zeiten des schnellen und hohen Konsums leider nicht mehr überall an der Tagesordnung sind.

Und gute Filme sind wichtiger denn je. In diesem Jahr rechnet der HDF Kinoverband mit 90 Millionen verkauften Tickets. Das wäre der schlechteste Wert seit über 30 Jahren und würde die Situation von einigen Kinos dramatisch verschlechtern. Ja, Streaming kann cool und bequem sein, doch viele Filme entfalten erst auf der großen Leinwand ihr volles Potenzial.

> Unsere Kritik zu Oppenheimer

Wer Lust hat, kann sich Gladiator II mit Paul Mescal, Pedro Pascal und Denzel Wahington schon jetzt in den Kinos anschauen. Die Musical-Sensation Wicked startet am 12. Dezember in den deutschen Kinos. Einige Kinos bieten zusätzlich Previews an.