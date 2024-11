Jetzt ist es offiziell: Die NVIDIA App ist am Start. Was sich Gamer davon versprechen können? Wer eine NVIDIA GPU im Laptop oder PC hat, kann mit der App alle möglichen Treiber deutlich schneller aktualisieren. Zusätzlich wird das Installieren von Anwendungen wie GeForce NOW und NVIDIA Broadcast.

> Weitere NVIDIA Highlights!

Ein weiterer Pluspunkt soll die Übersichtlichkeit darstellen. Spiel-, Programm- und Treibereinstellungen können an einem Ort koordiniert und angepasst werden. Leistungsstarke Gameplay-Aufzeichnungs-Tools, leistungsüberwachende Overlays und spielverbessernde Filter, einschließlich innovativer AI-gestützter Filter für RTX-Nutzer runden die App ab.

NVIDIA schenkt Hardware-Käufern Indiana Jones

NVIDIA hat außer der App aber noch andere Kracher parat. Wer bis zum 29. Dezember einen qualifizierten GeForce RTX Laptop oder Desktop GPU kauft, erhält die Digitale Premium Edition von Indiana Jones und der große Kreis im Wert von 99 Euro gratis dazu. Mit der besonderen Edition kann man das Spiel schon am 6. Dezember, also 3 Tage vor der offiziellen Veröffentlichung, spielen.

Qualifiziert sind GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER oder 4070 Desktops oder GPUs sowie Laptops mit einer GeForce-RTX-4090-Laptop-GPU, RTX-4080-Laptop-GPU, RTX-4070-Laptop-GPU.

Was bekommt man, wenn man einen Ego-Shooter und eine immersive Simulation vermischt und sie mit alles mit ein bisschen Horror verfeinert? Genau! S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ab dem 20. November können Gamer eine 64 Quadratkilometer große radioaktive Zone durchstreifen. Und wer zusätzlich noch eine GeForce-RTX-40-Series-GPU benutzt, der kann DLSS 3 mit Frame Generation und Super Resolution ab dem ersten Tag aktivieren, um das Spielerlebnis noch besser zu machen. Mit der Aktivierung von NVIDIA Reflex ist das Erlebnis außerdem reaktionsschneller und angenehmer.

Simulatoren-Fans kommen auf ihre Kosten

Wer gerne mal Pilot sein will, der wird ab dem 19.11. verwöhnt. Denn mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 kommt der nächste Teil der Flight Simulator-Reihe auf den Markt. Verbessert wird das Spiel von NVIDIA DLSS 3 mit Frame Generation und Super Resolution, DLAA, Raytracing und NVIDIA Reflex.

Treckerliebhaber und passionierte Farmer können auch wieder glücklich sein. Der Landwirtschaftssimulator 2025 profitiert dabei auch von NVIDIA-Features. DLSS Super Resolution beschleunigt die Leistung, während DLAA die Bildqualität maximiert.

Zu guter Letzt ist mit Mortal Rite ein Action-RPG seit letzter Woche im Early Access erhältlich. Hier soll es nicht nur um das stumpfe Drücken von Buttons gehen. Nein, der Spieler soll seine Gegner mit strategischem Feingefühl überwältigen. Eine Vielzahl an Charakteren mit eigenen Geschichten zur Auswahl. Das Spiel kann man solo meistern oder aber mit bis zu 5 Spielern im Multiplayer-Koop gegeneinander antreten. Zudem sind mit DLSS Super Resolution bessere Bildraten möglich. Klingt spannend, was NVIDIA so für alle bereithält!

Quelle: NVIDIA