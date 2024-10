Mit NVIDIA Unterstützung: Die Highlights im Oktober

Bereits über 600 Spiele können durch die RTX-Technologie authentisch erlebt werden. Im Oktober stellt NVIDIA nun die neuesten Spiele im RTX-Bereich vor.

Am 17. Oktober erscheint zum Beispiel MechWarrior 5: Clans. Der neueste Unreal-Engine-5-Titel von Piranha Games wird Action großgeschrieben. Spieler schlüpfen in die Rolle eines frisch gekürten Piloten aus dem Smoke-Jaguar-Kadettenprogramm. MechWarrior 5: Clans verspricht eine umfangreiche Story und dynamische Kämpfe. Es ist das erste clanbasierte MechWarrior-Spiel seit 30 Jahren. Natürlich können Spieler ihre Mechs auch anpassen, gleichzeitig ist die verbesserte Unterstützung für NVIDIA Reflex und DLSS 3, einschließlich DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation ein weiteres nicht zu verachtendes Feature.

Wer es ein bisschen gruseliger mag und noch ein Spiel sucht, das perfekt für einen Halloween-Marathon geeignet ist, der könnte mit A Quiet Place: The Road Ahead eine gute Wahl treffen. Das Spiel basiert, wie der Name schon sagt, auf der erfolgreichen Filmreihe mit Emily Blunt und John Krasinski und erscheint auch am 17. Oktober. A Quiet Place: The Road Ahead bietet Day-One-Unterstützung für DLSS 3 und DLAA. Das wertet die Atmosphäre beim Streifen durch die apokalyptische Landschaft noch einmal auf.

Schon im Early-Access erhältlich ist der Ego-Shooter Forgive Me Father 2. Das Lovecraft-inspirierte Horrorspiel eignet sich ebenfalls gut für gruselige Stunden. Mit dem jüngsten Update unterstützt das Spiel nun DLAA und DLSS 3, einschließlich DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation. Perfekte Vorzeichen also für das Ende der Early-Access-Phase am 24. Oktober.

